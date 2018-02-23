كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"

دارت عشية اليوم مباريات الجولة الخامسة عشرة (نتائج جزئية) لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد وقد اسفرت عن النتائج التالية: