كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الشروق اون لاين – عبد المجيد مصلح:

فاز الترجي الرياضي عشية اليوم في نصف نهائي البطولة العربية للاندية البطلة في الكرة الطائرة على العربي القطري ب3 اشواط لصفر تفاصيلها (25-19) و(25-19) (25-15).

وسيخوض الترجي نهائي البطولة غدا الاحد على الساعة السادسة مساء ضد الفائز في نصف النهائي الثاني بين الريان القطري والهلال السعودي.