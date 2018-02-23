ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها

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أعلنت الحكومة الفرنسية أمس الجمعة عن العثور على لوحة للفنان الفرنسي إدغار ديغا، كانت قد سرقت قبل نحو 9 أعوام من متحف في مرسيليا، داخل صندوق أمتعة في حافلة ركاب قرب باريس.
وأوضح وزيرا الثقافة والميزانية في بيان لهما أن شرطة الجمارك عثرت على اللوحة الثمينة في 16 من الشهر الجاري، أثناء عملية تفتيش روتينية للحافلة في منطقة استراحة عند طريق سريع على بعد نحو 30 كم شرقي باريس، وكان متحف أورسيه قد أكد أنها أصلية.ولم يقدم البيان أي تفاصيل عن سبب وجود اللوحة في الحافلة وما إذا اعتقل سارقها.
وتصور اللوحة التي تحمل تسمية "الجوقة" وتعود إلى عام 1877 صفا من الرجال، وهم يغنون في أوبرا "دون جوان".
أعلنت الحكومة الفرنسية أمس الجمعة عن العثور على لوحة للفنان الفرنسي إدغار ديغا، كانت قد سرقت قبل نحو 9 أعوام من متحف في مرسيليا، داخل صندوق أمتعة في حافلة ركاب قرب باريس.
وأوضح وزيرا الثقافة والميزانية في بيان لهما أن شرطة الجمارك عثرت على اللوحة الثمينة في 16 من الشهر الجاري، أثناء عملية تفتيش روتينية للحافلة في منطقة استراحة عند طريق سريع على بعد نحو 30 كم شرقي باريس، وكان متحف أورسيه قد أكد أنها أصلية.ولم يقدم البيان أي تفاصيل عن سبب وجود اللوحة في الحافلة وما إذا اعتقل سارقها.
وتصور اللوحة التي تحمل تسمية "الجوقة" وتعود إلى عام 1877 صفا من الرجال، وهم يغنون في أوبرا "دون جوان".
-
18:49ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018
-
-
18:22اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018
-
18:13كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
17:55كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة
24 فيفري 2018
-
17:37ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها
24 فيفري 2018
-
17:22سعودي يبتز فتاة ويحصل على راتبها لمدة 14 عاما
24 فيفري 2018
-
17:08بنك ألماني للطعام يواجه الانتقادات بعد رفضه تقديم الغذاء للمهاجرين
24 فيفري 2018
-
-
16:43كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018
-
16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
24 فيفري 2018
-
-
16:14عمليات تخريب تطال الموقع الأثري " كستيليا دقاش "
24 فيفري 2018
-
16:00كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة
24 فيفري 2018
-
15:57السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون
24 فيفري 2018
-
15:45وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة
24 فيفري 2018
-
15:33مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار
24 فيفري 2018
-
15:20السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان
24 فيفري 2018
-
-
14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018