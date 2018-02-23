الحمامي: إلغاء النشاط التكميلي الخاص ليس أولوية وسيتم تدعيم المراقبة للحد من التجاوزات

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أفاد وزير الصحة، عماد الحمامي، اليوم السبت، أن إلغاء النشاط التكميلي الخاص ليس من أولويات وزارة الصحة حاليا، خاصة أنه يساعد على حل عديد المشاكل، مستدركا بالقول إنه سيتم تدعيم المراقبة عليه ومعاقبة المخالفين للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وقال في رد على سؤال لـ (وات) على هامش حضوره جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، خصصت لتوجيه أسئلة لعدد من الوزراء من بينهم الحمامي، إن "هذا الأمر قد يكون من المسائل التي قد تطرح لاحقا و ليس أولوية الآن، خاصة أنه بصدد الاسهام في حل عديد المشاكل، لكن ما نقوم به وسندعمه هو المراقبة على كل التجاوزات والاجحاف في استعمال هذه الالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قلة قليلة من الأطباء الذين يتجاوزون الإجراءات والتراتيب المنظمة له وقد اتخذنا عديد الإجراءات في هذا الصدد".
وتابع قائلا: "ليس أولوية إيقاف هذا النشاط فهناك إصلاح شامل يتعلق بالأنظمة الأساسية لا فقط لفائدة الأطباء المتربصين الداخليين والمقيمين، ولكن سيشمل أيضا الاختصاص الاستشفائي الجامعي، والهياكل شبه الطبية، وكل الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة، في اتجاه تحيين الأنظمة الأساسية، بالإضافة إلى أولويات الحوكمة في مقاومة الفساد، وفي إصلاح البنية التحتية، وكذلك في رقمنة قطاع الصحة وكل الخدمات الصحية".
وكانت النائب هاجر بن الشيخ أحمد أشارت إلى أن ممارسة الاطباء في القطاع العمومي للنشاط التكميلي الخاص أثر سلبا على سير العمل بالمرفق الصحي العام، وعلى تكوين الأطباء المتربصين.
أفاد وزير الصحة، عماد الحمامي، اليوم السبت، أن إلغاء النشاط التكميلي الخاص ليس من أولويات وزارة الصحة حاليا، خاصة أنه يساعد على حل عديد المشاكل، مستدركا بالقول إنه سيتم تدعيم المراقبة عليه ومعاقبة المخالفين للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وقال في رد على سؤال لـ (وات) على هامش حضوره جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، خصصت لتوجيه أسئلة لعدد من الوزراء من بينهم الحمامي، إن "هذا الأمر قد يكون من المسائل التي قد تطرح لاحقا و ليس أولوية الآن، خاصة أنه بصدد الاسهام في حل عديد المشاكل، لكن ما نقوم به وسندعمه هو المراقبة على كل التجاوزات والاجحاف في استعمال هذه الالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قلة قليلة من الأطباء الذين يتجاوزون الإجراءات والتراتيب المنظمة له وقد اتخذنا عديد الإجراءات في هذا الصدد".
وتابع قائلا: "ليس أولوية إيقاف هذا النشاط فهناك إصلاح شامل يتعلق بالأنظمة الأساسية لا فقط لفائدة الأطباء المتربصين الداخليين والمقيمين، ولكن سيشمل أيضا الاختصاص الاستشفائي الجامعي، والهياكل شبه الطبية، وكل الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة، في اتجاه تحيين الأنظمة الأساسية، بالإضافة إلى أولويات الحوكمة في مقاومة الفساد، وفي إصلاح البنية التحتية، وكذلك في رقمنة قطاع الصحة وكل الخدمات الصحية".
وكانت النائب هاجر بن الشيخ أحمد أشارت إلى أن ممارسة الاطباء في القطاع العمومي للنشاط التكميلي الخاص أثر سلبا على سير العمل بالمرفق الصحي العام، وعلى تكوين الأطباء المتربصين.
-
18:49ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018
-
-
18:22اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018
-
18:13كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
17:55كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة
24 فيفري 2018
-
17:37ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها
24 فيفري 2018
-
17:22سعودي يبتز فتاة ويحصل على راتبها لمدة 14 عاما
24 فيفري 2018
-
17:08بنك ألماني للطعام يواجه الانتقادات بعد رفضه تقديم الغذاء للمهاجرين
24 فيفري 2018
-
-
16:43كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018
-
16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
24 فيفري 2018
-
-
16:14عمليات تخريب تطال الموقع الأثري " كستيليا دقاش "
24 فيفري 2018
-
16:00كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة
24 فيفري 2018
-
15:57السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون
24 فيفري 2018
-
15:45وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة
24 فيفري 2018
-
15:33مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار
24 فيفري 2018
-
15:20السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان
24 فيفري 2018
-
-
14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018