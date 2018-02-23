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كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
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كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018 | 16:43

تاهل فريقا النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم عقب فوز الاول على الاتحاد المنستيري (1-0) في المنستير وانتصار الثاني على مستقبل السبيخة 3-1 بعد تمديد الوقت (0-0 الوقت الاصلي) في السبيخة.

   في اللقاء الاول ضمن نادي عاصمة الجنوب، في لقائه الاول تحت قيادة المدرب غازي الغرايري، تاهله بفضل هدف علاء المرزوقي في اللحظات الاخيرة من المباراة (90 ز1)

   وفي المباراة الثانية سجل كل من التيجاني بلعيد (99 من ركلة جزاء) وحمزة العقربي (107) وياسين الشماخي (120ز1 من ركلة جزاء) اهداف النادي الافريقي فيما جاء هدف مستقبل السبيخة عن طريق عبد الكريم التركي من ركلة جزاء في الدقيقة 110

   وتقام بقية مقابلات هذا الدور غدا الاحد.

   السبت 24 فيفري 2018

   ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

   الاتحاد المنستيري - النادي الرياضي الصفاقسي صفر-1

   ملعب السبيخة الاصطناعي

   المستقبل الرياضي بالسبيخة - النادي الافريقي 1-3 (بعد تمديد الوقت)

   الاحد 25 فيفري 2018

   ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س 12) الحكم سليم بلخواص

   اتحاد تطاوين - اولمبيك مدنين

   ملعب بنبلة الاصطناعي ( س14 و 15 دق) الحكم وسيم بن صالح

   النادي الرياضي البنبلي- النجم الساحلي

   ملعب رجيش الاصطناعي (س 12 و 30 دق) الحكم مختار دبوس

   المستقبل الرياضي بالرجيش - نجم المتلوي

   ملعب يعين لاحقا (س 14) الحكم نصرالله الجوادي

   الملعب التونسي-النادي البنزرتي

   ملعب علي بلهوان الاصطناعي (س 12 و 30دق) الحكم محمد شعبان

   الاولمبي للنقل - مستقبل قابس

   ملعب المكنين الاصطناعي (س12 و 30دق) الحكم ايمن النصري

   سبورتينغ المكنين-النجم الرياضي العلوي

  

 

وات
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الأولى
كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018 | 16:43

تاهل فريقا النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم عقب فوز الاول على الاتحاد المنستيري (1-0) في المنستير وانتصار الثاني على مستقبل السبيخة 3-1 بعد تمديد الوقت (0-0 الوقت الاصلي) في السبيخة.

   في اللقاء الاول ضمن نادي عاصمة الجنوب، في لقائه الاول تحت قيادة المدرب غازي الغرايري، تاهله بفضل هدف علاء المرزوقي في اللحظات الاخيرة من المباراة (90 ز1)

   وفي المباراة الثانية سجل كل من التيجاني بلعيد (99 من ركلة جزاء) وحمزة العقربي (107) وياسين الشماخي (120ز1 من ركلة جزاء) اهداف النادي الافريقي فيما جاء هدف مستقبل السبيخة عن طريق عبد الكريم التركي من ركلة جزاء في الدقيقة 110

   وتقام بقية مقابلات هذا الدور غدا الاحد.

   السبت 24 فيفري 2018

   ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

   الاتحاد المنستيري - النادي الرياضي الصفاقسي صفر-1

   ملعب السبيخة الاصطناعي

   المستقبل الرياضي بالسبيخة - النادي الافريقي 1-3 (بعد تمديد الوقت)

   الاحد 25 فيفري 2018

   ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س 12) الحكم سليم بلخواص

   اتحاد تطاوين - اولمبيك مدنين

   ملعب بنبلة الاصطناعي ( س14 و 15 دق) الحكم وسيم بن صالح

   النادي الرياضي البنبلي- النجم الساحلي

   ملعب رجيش الاصطناعي (س 12 و 30 دق) الحكم مختار دبوس

   المستقبل الرياضي بالرجيش - نجم المتلوي

   ملعب يعين لاحقا (س 14) الحكم نصرالله الجوادي

   الملعب التونسي-النادي البنزرتي

   ملعب علي بلهوان الاصطناعي (س 12 و 30دق) الحكم محمد شعبان

   الاولمبي للنقل - مستقبل قابس

   ملعب المكنين الاصطناعي (س12 و 30دق) الحكم ايمن النصري

   سبورتينغ المكنين-النجم الرياضي العلوي

  

 

وات
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24 فيفري 2018 السّاعة 18:36
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عبد الجليل المسعودي
الظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.
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