كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي

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24 فيفري 2018
تاهل فريقا النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم عقب فوز الاول على الاتحاد المنستيري (1-0) في المنستير وانتصار الثاني على مستقبل السبيخة 3-1 بعد تمديد الوقت (0-0 الوقت الاصلي) في السبيخة.
في اللقاء الاول ضمن نادي عاصمة الجنوب، في لقائه الاول تحت قيادة المدرب غازي الغرايري، تاهله بفضل هدف علاء المرزوقي في اللحظات الاخيرة من المباراة (90 ز1)
وفي المباراة الثانية سجل كل من التيجاني بلعيد (99 من ركلة جزاء) وحمزة العقربي (107) وياسين الشماخي (120ز1 من ركلة جزاء) اهداف النادي الافريقي فيما جاء هدف مستقبل السبيخة عن طريق عبد الكريم التركي من ركلة جزاء في الدقيقة 110
وتقام بقية مقابلات هذا الدور غدا الاحد.
السبت 24 فيفري 2018
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري - النادي الرياضي الصفاقسي صفر-1
ملعب السبيخة الاصطناعي
المستقبل الرياضي بالسبيخة - النادي الافريقي 1-3 (بعد تمديد الوقت)
الاحد 25 فيفري 2018
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س 12) الحكم سليم بلخواص
اتحاد تطاوين - اولمبيك مدنين
ملعب بنبلة الاصطناعي ( س14 و 15 دق) الحكم وسيم بن صالح
النادي الرياضي البنبلي- النجم الساحلي
ملعب رجيش الاصطناعي (س 12 و 30 دق) الحكم مختار دبوس
المستقبل الرياضي بالرجيش - نجم المتلوي
ملعب يعين لاحقا (س 14) الحكم نصرالله الجوادي
الملعب التونسي-النادي البنزرتي
ملعب علي بلهوان الاصطناعي (س 12 و 30دق) الحكم محمد شعبان
الاولمبي للنقل - مستقبل قابس
ملعب المكنين الاصطناعي (س12 و 30دق) الحكم ايمن النصري
سبورتينغ المكنين-النجم الرياضي العلوي
تاهل فريقا النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم عقب فوز الاول على الاتحاد المنستيري (1-0) في المنستير وانتصار الثاني على مستقبل السبيخة 3-1 بعد تمديد الوقت (0-0 الوقت الاصلي) في السبيخة.
في اللقاء الاول ضمن نادي عاصمة الجنوب، في لقائه الاول تحت قيادة المدرب غازي الغرايري، تاهله بفضل هدف علاء المرزوقي في اللحظات الاخيرة من المباراة (90 ز1)
وفي المباراة الثانية سجل كل من التيجاني بلعيد (99 من ركلة جزاء) وحمزة العقربي (107) وياسين الشماخي (120ز1 من ركلة جزاء) اهداف النادي الافريقي فيما جاء هدف مستقبل السبيخة عن طريق عبد الكريم التركي من ركلة جزاء في الدقيقة 110
وتقام بقية مقابلات هذا الدور غدا الاحد.
السبت 24 فيفري 2018
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري - النادي الرياضي الصفاقسي صفر-1
ملعب السبيخة الاصطناعي
المستقبل الرياضي بالسبيخة - النادي الافريقي 1-3 (بعد تمديد الوقت)
الاحد 25 فيفري 2018
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س 12) الحكم سليم بلخواص
اتحاد تطاوين - اولمبيك مدنين
ملعب بنبلة الاصطناعي ( س14 و 15 دق) الحكم وسيم بن صالح
النادي الرياضي البنبلي- النجم الساحلي
ملعب رجيش الاصطناعي (س 12 و 30 دق) الحكم مختار دبوس
المستقبل الرياضي بالرجيش - نجم المتلوي
ملعب يعين لاحقا (س 14) الحكم نصرالله الجوادي
الملعب التونسي-النادي البنزرتي
ملعب علي بلهوان الاصطناعي (س 12 و 30دق) الحكم محمد شعبان
الاولمبي للنقل - مستقبل قابس
ملعب المكنين الاصطناعي (س12 و 30دق) الحكم ايمن النصري
سبورتينغ المكنين-النجم الرياضي العلوي
-
18:49ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018
-
-
18:22اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018
-
18:13كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
17:55كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة
24 فيفري 2018
-
17:37ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها
24 فيفري 2018
-
17:22سعودي يبتز فتاة ويحصل على راتبها لمدة 14 عاما
24 فيفري 2018
-
17:08بنك ألماني للطعام يواجه الانتقادات بعد رفضه تقديم الغذاء للمهاجرين
24 فيفري 2018
-
-
16:43كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018
-
16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
24 فيفري 2018
-
-
16:14عمليات تخريب تطال الموقع الأثري " كستيليا دقاش "
24 فيفري 2018
-
16:00كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة
24 فيفري 2018
-
15:57السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون
24 فيفري 2018
-
15:45وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة
24 فيفري 2018
-
15:33مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار
24 فيفري 2018
-
15:20السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان
24 فيفري 2018
-
-
14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018