وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع ‎

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16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
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14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018
مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان:
اكد الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية وليد الوقيني خلال حضوره اشغال المؤتمر الوطني التأسيسي الاول لنقابة موظفي الادارة العامة للامن العمومي المنعقدة بمدينة الحمامات اكد لموقع الشروق اون لاين انه لو لم يكن هناك نوع من التقارب و التفاهم بين الصحفيين و الامنيين لما نجحت المؤسسة الامنية في حربها على الاٍرهاب
كما علق الوقيني على تكرر الاعتداءات على الصحفيين اثناء عملهم الميداني من قبل بعض الامنيين بانه اشكال يعود اساسا الى سوء تقدير او فهم لطبيعة عمل الصحفي الميداني خاصة و ان المؤسسة الامنية كانت منغلقة و لم يكن لها تعامل مباشر مع الاعلام في السابق مضيفا ان علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع.
مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان:
اكد الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية وليد الوقيني خلال حضوره اشغال المؤتمر الوطني التأسيسي الاول لنقابة موظفي الادارة العامة للامن العمومي المنعقدة بمدينة الحمامات اكد لموقع الشروق اون لاين انه لو لم يكن هناك نوع من التقارب و التفاهم بين الصحفيين و الامنيين لما نجحت المؤسسة الامنية في حربها على الاٍرهاب
كما علق الوقيني على تكرر الاعتداءات على الصحفيين اثناء عملهم الميداني من قبل بعض الامنيين بانه اشكال يعود اساسا الى سوء تقدير او فهم لطبيعة عمل الصحفي الميداني خاصة و ان المؤسسة الامنية كانت منغلقة و لم يكن لها تعامل مباشر مع الاعلام في السابق مضيفا ان علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع.
-
18:49ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018
-
-
18:22اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018
-
18:13كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
17:55كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة
24 فيفري 2018
-
17:37ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها
24 فيفري 2018
-
17:22سعودي يبتز فتاة ويحصل على راتبها لمدة 14 عاما
24 فيفري 2018
-
17:08بنك ألماني للطعام يواجه الانتقادات بعد رفضه تقديم الغذاء للمهاجرين
24 فيفري 2018
-
-
16:43كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018
-
16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
24 فيفري 2018
-
-
16:14عمليات تخريب تطال الموقع الأثري " كستيليا دقاش "
24 فيفري 2018
-
16:00كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة
24 فيفري 2018
-
15:57السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون
24 فيفري 2018
-
15:45وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة
24 فيفري 2018
-
15:33مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار
24 فيفري 2018
-
15:20السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان
24 فيفري 2018
-
-
14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018