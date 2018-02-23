وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع ‎

مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان:

اكد الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية وليد الوقيني خلال حضوره اشغال المؤتمر الوطني التأسيسي الاول لنقابة موظفي الادارة العامة للامن العمومي المنعقدة بمدينة الحمامات اكد لموقع الشروق اون لاين انه لو لم يكن هناك نوع من التقارب و التفاهم بين الصحفيين و الامنيين لما نجحت المؤسسة الامنية في حربها على الاٍرهاب

كما علق الوقيني على تكرر الاعتداءات على الصحفيين اثناء عملهم الميداني من قبل بعض الامنيين بانه اشكال يعود اساسا الى سوء تقدير او فهم لطبيعة عمل الصحفي الميداني خاصة و ان المؤسسة الامنية كانت منغلقة و لم يكن لها تعامل مباشر مع الاعلام في السابق مضيفا ان علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع.