كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة

تمكن سائق حافلة سياحية اصيل منطقة كندار مليئة بالسياح من مختلف الجنسيات من انقاذهم من كارثة محققة صباح اليوم الخميس على مستوى الطريق السيارة مساكن صفاقس عندما انفجر اطار العجلة الامامية بسرعة حوالي 120 كلم بالساعة. وبفضل حنكة السائق و سرعة بديهته تمكن من السيطرة عليها الى حين ايقافها دون تسجيل اصابات.