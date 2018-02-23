السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون

الكاف– الشروق أون لاين – المولدي العباسي :

احتضنت دار الثقافة بالسرس و على مدى 03 أيام مهرجان الألوان ابتداء من يوم الجمعة 23 فيفري في دورته الثانية . كريم المناعي (مدير) بين لـ " الشروق أون لاين " أن رواق الفنون هو الميزة الأساسية لمهرجان الألوان و ذلك بعد أن تم تحويل فضاء المكتبة العمومية القديم إلى رواق للفنون من تصميم صاحبي شهادات عليا و هما معاذ الحرباوي و ذكرى الحيدري و ذلك بتقسيم الفضاء الذي يمسح حوالي 300 متر مربع إلى عدة أروقة تهم التصوير الفوتوغرافي و الفنون التشكيلية باستعمال الصحف و إعادة إخراجها في شكل جديد كما تم بعث فضاء لمقهى ثقافي يحل بالزائر في عالم خيالي قوامه الفن و الإبداع . و بحضور المندوب الجهوي للثقافة سامي النصري تم تدشين هذا الفضاء حتى يكون عنوانا للفكر و الحياة و متنفسا لشباب الجهة و مبدعيها .