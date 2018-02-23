السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون

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18:49ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018
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18:22اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018
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18:13كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
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17:55كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة
24 فيفري 2018
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17:37ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها
24 فيفري 2018
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17:22سعودي يبتز فتاة ويحصل على راتبها لمدة 14 عاما
24 فيفري 2018
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17:08بنك ألماني للطعام يواجه الانتقادات بعد رفضه تقديم الغذاء للمهاجرين
24 فيفري 2018
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16:43كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018
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16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
24 فيفري 2018
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16:14عمليات تخريب تطال الموقع الأثري " كستيليا دقاش "
24 فيفري 2018
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16:00كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة
24 فيفري 2018
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15:57السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون
24 فيفري 2018
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15:45وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة
24 فيفري 2018
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15:33مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار
24 فيفري 2018
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15:20السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان
24 فيفري 2018
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14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018
الكاف– الشروق أون لاين – المولدي العباسي :
احتضنت دار الثقافة بالسرس و على مدى 03 أيام مهرجان الألوان ابتداء من يوم الجمعة 23 فيفري في دورته الثانية . كريم المناعي (مدير) بين لـ " الشروق أون لاين " أن رواق الفنون هو الميزة الأساسية لمهرجان الألوان و ذلك بعد أن تم تحويل فضاء المكتبة العمومية القديم إلى رواق للفنون من تصميم صاحبي شهادات عليا و هما معاذ الحرباوي و ذكرى الحيدري و ذلك بتقسيم الفضاء الذي يمسح حوالي 300 متر مربع إلى عدة أروقة تهم التصوير الفوتوغرافي و الفنون التشكيلية باستعمال الصحف و إعادة إخراجها في شكل جديد كما تم بعث فضاء لمقهى ثقافي يحل بالزائر في عالم خيالي قوامه الفن و الإبداع . و بحضور المندوب الجهوي للثقافة سامي النصري تم تدشين هذا الفضاء حتى يكون عنوانا للفكر و الحياة و متنفسا لشباب الجهة و مبدعيها .
الكاف– الشروق أون لاين – المولدي العباسي :
احتضنت دار الثقافة بالسرس و على مدى 03 أيام مهرجان الألوان ابتداء من يوم الجمعة 23 فيفري في دورته الثانية . كريم المناعي (مدير) بين لـ " الشروق أون لاين " أن رواق الفنون هو الميزة الأساسية لمهرجان الألوان و ذلك بعد أن تم تحويل فضاء المكتبة العمومية القديم إلى رواق للفنون من تصميم صاحبي شهادات عليا و هما معاذ الحرباوي و ذكرى الحيدري و ذلك بتقسيم الفضاء الذي يمسح حوالي 300 متر مربع إلى عدة أروقة تهم التصوير الفوتوغرافي و الفنون التشكيلية باستعمال الصحف و إعادة إخراجها في شكل جديد كما تم بعث فضاء لمقهى ثقافي يحل بالزائر في عالم خيالي قوامه الفن و الإبداع . و بحضور المندوب الجهوي للثقافة سامي النصري تم تدشين هذا الفضاء حتى يكون عنوانا للفكر و الحياة و متنفسا لشباب الجهة و مبدعيها .
-
18:49ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018
-
-
18:22اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018
-
18:13كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
17:55كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة
24 فيفري 2018
-
17:37ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها
24 فيفري 2018
-
17:22سعودي يبتز فتاة ويحصل على راتبها لمدة 14 عاما
24 فيفري 2018
-
17:08بنك ألماني للطعام يواجه الانتقادات بعد رفضه تقديم الغذاء للمهاجرين
24 فيفري 2018
-
-
16:43كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018
-
16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
24 فيفري 2018
-
-
16:14عمليات تخريب تطال الموقع الأثري " كستيليا دقاش "
24 فيفري 2018
-
16:00كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة
24 فيفري 2018
-
15:57السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون
24 فيفري 2018
-
15:45وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة
24 فيفري 2018
-
15:33مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار
24 فيفري 2018
-
15:20السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان
24 فيفري 2018
-
-
14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018