وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة

تشهد مدينة حلق الوادي حالة من الفوضى نتيجة الانتصاب الفوضوي ورغم ان الجهة تعج بالزائرين التونسيين والاجانب وهو ما يوجب على البلدية تحمل مسؤوليتها والتصدي لهذه المظاهر من الفوضى الا اننا لاحظنا غيابا تاما لتدخل السلط من اجل ازالة هذه الفوضى