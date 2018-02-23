مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار

وجه فالير جيرمان، مهاجم فريق أولمبيك مارسيليا، نقدًا لاذعًا للبرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، وذلك قبل مواجهة الفريقين المرتقبة، غدًا الأحد، بكلاسيكو الكرة الفرنسية، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري.

وقال جيرمان في تصريحات لمحطة SFR الفرنسية: "نيمار لاعب رائع، ولكن سلوكه على أرض الملعب لا يعجبني، ويستفزني كثيرًا، عندما أشاهده على شاشات التليفزيون".

وأضاف: "إنه يسقط على الأرض لأتفه الأسباب، من الطبيعي أن يتعرض من حين لآخر لبعض الاحتكاكات".

وأتم: "إذا كان نيمار لاعبًا في تسعينيات القرن الماضي، لكانت الأمور ستصبح صعبة جدًا بالنسبة له".

يذكر أن هناك شكوك بشأن مشاركة نيمار في المباراة ضد مارسيليا بداعي المرض، علمًا بأن صاحب الـ25 عامًا تعرض للطرد في مباراة الفريقين بالدور الأول، التي انتهت بالتعادل (2-2).

المصدر: كووورة