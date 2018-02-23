السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان

ويشهد مركز التخييم عين سلطان حركية كبيرة للزائرين من كامل انحاء الجمهورية خاصة عند تساقط الثلوج وفي فصل الربيع

وياتي هذا القرار بعد ان تم رصد الاسبوع الفارط تحركات مشبوهة لثلاثة عناصر ارهابية مسلحة اطلقت عليها وحدات الحرس الوطني بالمركز الحدودي عين سلطان النار ولاذت تلك العناصر الارهابية بالفرار .وشهدت المنطقة عملية تمشيط واسعة النطاق .