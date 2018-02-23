بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية: بن صوف يؤكّد على متانة العلاقات البرلمانية التونسيّة الإسبانية

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أكّد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والإتصال، محمّد بن صوف على "متانة العلاقات البرلمانية التونسيّة الإسبانية"، وذلك بمناسية الزيارة التي سيؤديها رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، إلى تونس الإثنين القادم.
وقال بن صوف في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن "العلاقات الثنائية تتميز بالحركية والتنسيق والتشاور، سواء على مستوى الإتحادات والمنظمات والمجالس التي ينتميان إليها بالعضوية أو على مستوى تبادل الزيارات واللقاءات والاتصالات المباشرة بين البرلمانيين التونسيين والإسبان".
وأوضح أنّه سيكون لرئيس الحكومة الإسبانية لقاء بقصر باردو، بعد ظهر الاثنين، مع رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورئيس مجموعة الصداقة، ملاحظا أنّ هذه الزيارة إلى تونس "تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".
ولفت إلى أن راخوي سيشرف على وفد رفيع المستوى وسيشارك في أشغال الدورة الثامنة للإجتماع رفيع المستوى التونسي الإسباني، إضافة إلى لقائه برئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
على صعيد آخر ذكر بن صوف أن عدد الجالية التونسية المقيمة بإسبانيا يبلغ 3809 شخصا، من بينهم 1527 من حاملي الجنسية المزدوجة، مشيرا إلى أنّ إسبانيا تعدّ المستثمر الخارجي السادس لتونس وأنّ عدد مؤسسات الإستثمار الإسبانية في تونس في حدود 64 مؤسسة توفر 6581 موطن شغل وأن الإستثمارات الجملية تقدر ب 1308.894 مليون دينار.
كما لفت إلى أن إسبانيا هي الحريف والمزود الرابع لتونس على مستوى المبادلات التجارية، إذ بلغت الصادرات 1305.5 مليون دينار (2017) والواردات 2258.9 مليون دينار (2017).
وأوضح مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والإتصال، أن التعاون بين البلدين جيد ويشمل عدة مجالات من بينها العسكري والأمني، مذكرا بأنه تم إبرام اتفاقية التعاون في المجال العسكري بين تونس وإسبانيا (ممضاة في 1987) وأنّ اللجنة العسكرية المشتركة انعقدت في دورتيها 16 و17 بمدريد، سنة 2016 وبتونس في أكتوبر 2017، إضافة إلى برنامج "مسار" وهو برنامج تعاون يقدر بـ 550 ألف أورو (هبة) ويهدف إلى مساندة الإنتقال الديمقراطي في تونس في ما يتعلق بتعزيز الحوكمة والعدالة الإنتقالية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أنّ تونس أول بلد ينتفع ببرنامج تعاون مماثل مع إسبانيا.
أكّد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والإتصال، محمّد بن صوف على "متانة العلاقات البرلمانية التونسيّة الإسبانية"، وذلك بمناسية الزيارة التي سيؤديها رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، إلى تونس الإثنين القادم.
وقال بن صوف في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن "العلاقات الثنائية تتميز بالحركية والتنسيق والتشاور، سواء على مستوى الإتحادات والمنظمات والمجالس التي ينتميان إليها بالعضوية أو على مستوى تبادل الزيارات واللقاءات والاتصالات المباشرة بين البرلمانيين التونسيين والإسبان".
وأوضح أنّه سيكون لرئيس الحكومة الإسبانية لقاء بقصر باردو، بعد ظهر الاثنين، مع رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورئيس مجموعة الصداقة، ملاحظا أنّ هذه الزيارة إلى تونس "تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".
ولفت إلى أن راخوي سيشرف على وفد رفيع المستوى وسيشارك في أشغال الدورة الثامنة للإجتماع رفيع المستوى التونسي الإسباني، إضافة إلى لقائه برئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
على صعيد آخر ذكر بن صوف أن عدد الجالية التونسية المقيمة بإسبانيا يبلغ 3809 شخصا، من بينهم 1527 من حاملي الجنسية المزدوجة، مشيرا إلى أنّ إسبانيا تعدّ المستثمر الخارجي السادس لتونس وأنّ عدد مؤسسات الإستثمار الإسبانية في تونس في حدود 64 مؤسسة توفر 6581 موطن شغل وأن الإستثمارات الجملية تقدر ب 1308.894 مليون دينار.
كما لفت إلى أن إسبانيا هي الحريف والمزود الرابع لتونس على مستوى المبادلات التجارية، إذ بلغت الصادرات 1305.5 مليون دينار (2017) والواردات 2258.9 مليون دينار (2017).
وأوضح مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والإتصال، أن التعاون بين البلدين جيد ويشمل عدة مجالات من بينها العسكري والأمني، مذكرا بأنه تم إبرام اتفاقية التعاون في المجال العسكري بين تونس وإسبانيا (ممضاة في 1987) وأنّ اللجنة العسكرية المشتركة انعقدت في دورتيها 16 و17 بمدريد، سنة 2016 وبتونس في أكتوبر 2017، إضافة إلى برنامج "مسار" وهو برنامج تعاون يقدر بـ 550 ألف أورو (هبة) ويهدف إلى مساندة الإنتقال الديمقراطي في تونس في ما يتعلق بتعزيز الحوكمة والعدالة الإنتقالية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أنّ تونس أول بلد ينتفع ببرنامج تعاون مماثل مع إسبانيا.
-
18:49ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018
-
-
18:22اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018
-
18:13كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
17:55كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة
24 فيفري 2018
-
17:37ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها
24 فيفري 2018
-
17:22سعودي يبتز فتاة ويحصل على راتبها لمدة 14 عاما
24 فيفري 2018
-
17:08بنك ألماني للطعام يواجه الانتقادات بعد رفضه تقديم الغذاء للمهاجرين
24 فيفري 2018
-
-
16:43كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018
-
16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
24 فيفري 2018
-
-
16:14عمليات تخريب تطال الموقع الأثري " كستيليا دقاش "
24 فيفري 2018
-
16:00كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة
24 فيفري 2018
-
15:57السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون
24 فيفري 2018
-
15:45وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة
24 فيفري 2018
-
15:33مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار
24 فيفري 2018
-
15:20السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان
24 فيفري 2018
-
-
14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018