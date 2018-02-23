إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي

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14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018
الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:
انطلقت منذ قليل أشغال النقابة العامة لموظفي إدارة الأمن العمومي في مؤتمرها الوطني الأول بمدينة الحمامات إذا سيتم خلال هذا المؤتمر تجديد كل الاعضاء .وفي هذا السياق أكد سامي بن ساسي عضو المكتب التنفيذي " للشروق اون لاين " أن هذا الحدث يعتبر تاريخيا لكل منتسبي إدارة الأمن العمومي التي همشت على امتداد سنوات طويلة.
كما أكد بن ساسي خلال هذا المؤتمر أنه سيتم وضع برامج علمية من أجل ما سماه إنقاذ لإدارة الأمن العمومي مع تطرق المؤتمر إلى المشاكل المهنية والاجتماعية لمنظوريهم حسب تعبيره.
الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:
انطلقت منذ قليل أشغال النقابة العامة لموظفي إدارة الأمن العمومي في مؤتمرها الوطني الأول بمدينة الحمامات إذا سيتم خلال هذا المؤتمر تجديد كل الاعضاء .وفي هذا السياق أكد سامي بن ساسي عضو المكتب التنفيذي " للشروق اون لاين " أن هذا الحدث يعتبر تاريخيا لكل منتسبي إدارة الأمن العمومي التي همشت على امتداد سنوات طويلة.
كما أكد بن ساسي خلال هذا المؤتمر أنه سيتم وضع برامج علمية من أجل ما سماه إنقاذ لإدارة الأمن العمومي مع تطرق المؤتمر إلى المشاكل المهنية والاجتماعية لمنظوريهم حسب تعبيره.
-
18:49ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018
-
-
18:22اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018
-
18:13كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
17:55كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة
24 فيفري 2018
-
17:37ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها
24 فيفري 2018
-
17:22سعودي يبتز فتاة ويحصل على راتبها لمدة 14 عاما
24 فيفري 2018
-
17:08بنك ألماني للطعام يواجه الانتقادات بعد رفضه تقديم الغذاء للمهاجرين
24 فيفري 2018
-
-
16:43كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018
-
16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
24 فيفري 2018
-
-
16:14عمليات تخريب تطال الموقع الأثري " كستيليا دقاش "
24 فيفري 2018
-
16:00كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة
24 فيفري 2018
-
15:57السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون
24 فيفري 2018
-
15:45وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة
24 فيفري 2018
-
15:33مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار
24 فيفري 2018
-
15:20السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان
24 فيفري 2018
-
-
14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018