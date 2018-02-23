إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي

الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

انطلقت منذ قليل أشغال النقابة العامة لموظفي إدارة الأمن العمومي في مؤتمرها الوطني الأول بمدينة الحمامات إذا سيتم خلال هذا المؤتمر تجديد كل الاعضاء .وفي هذا السياق أكد سامي بن ساسي عضو المكتب التنفيذي " للشروق اون لاين " أن هذا الحدث يعتبر تاريخيا لكل منتسبي إدارة الأمن العمومي التي همشت على امتداد سنوات طويلة.

كما أكد بن ساسي خلال هذا المؤتمر أنه سيتم وضع برامج علمية من أجل ما سماه إنقاذ لإدارة الأمن العمومي مع تطرق المؤتمر إلى المشاكل المهنية والاجتماعية لمنظوريهم حسب تعبيره.