السرس: إيقاف 3 عناصر تكفيرية يحرضون على الإرهاب

الكاف - الشروق أون لاين - ادم: تبعا لمعلومات تفيد تبني 03 أنفار للفكر التكفيري ، تمكن ليلة البارحة السبت أعوان الأمن بالسرس من إيقافهم المشتبه بهم داخل محل معد للتجارة . مصدر أمني بين لـ "الشروق أون لاين " أن هذه العناصر تتراوح أعمارها بين 26 و 30 واحد أصيل السرس المدينة تم إيقافه سابقا و عنصرين من منطقتي التريشة و الخضراء ، تبنت الفكر التكفيري منذ مدة و هي تنشط داخل خلية ستثبت الأبحاث العدلية اسمها و هوية بقية عناصرها . و بالتحري معهم اعترفوا بما نسب إليهم بعد أن تعمدوا تنزيل صور و تعاليق مسيئة تمجد الإرهاب و تحرض عليه .

وباستشارة النيابة العمومية آذنت بالاحتفاظ بهم و إحالتهم على فرقة مقاومة الإرهاب بالقرجاني في قضية موضوعها " تبني الفكر التكفيري و التحريض على الإرهاب " .