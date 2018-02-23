السرس: إيقاف 3 عناصر تكفيرية يحرضون على الإرهاب

-
18:49ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018
-
-
18:22اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018
-
18:13كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
17:55كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة
24 فيفري 2018
-
17:37ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها
24 فيفري 2018
-
17:22سعودي يبتز فتاة ويحصل على راتبها لمدة 14 عاما
24 فيفري 2018
-
17:08بنك ألماني للطعام يواجه الانتقادات بعد رفضه تقديم الغذاء للمهاجرين
24 فيفري 2018
-
-
16:43كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018
-
16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
24 فيفري 2018
-
-
16:14عمليات تخريب تطال الموقع الأثري " كستيليا دقاش "
24 فيفري 2018
-
16:00كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة
24 فيفري 2018
-
15:57السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون
24 فيفري 2018
-
15:45وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة
24 فيفري 2018
-
15:33مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار
24 فيفري 2018
-
15:20السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان
24 فيفري 2018
-
-
14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018
الكاف - الشروق أون لاين - ادم: تبعا لمعلومات تفيد تبني 03 أنفار للفكر التكفيري ، تمكن ليلة البارحة السبت أعوان الأمن بالسرس من إيقافهم المشتبه بهم داخل محل معد للتجارة . مصدر أمني بين لـ "الشروق أون لاين " أن هذه العناصر تتراوح أعمارها بين 26 و 30 واحد أصيل السرس المدينة تم إيقافه سابقا و عنصرين من منطقتي التريشة و الخضراء ، تبنت الفكر التكفيري منذ مدة و هي تنشط داخل خلية ستثبت الأبحاث العدلية اسمها و هوية بقية عناصرها . و بالتحري معهم اعترفوا بما نسب إليهم بعد أن تعمدوا تنزيل صور و تعاليق مسيئة تمجد الإرهاب و تحرض عليه .
وباستشارة النيابة العمومية آذنت بالاحتفاظ بهم و إحالتهم على فرقة مقاومة الإرهاب بالقرجاني في قضية موضوعها " تبني الفكر التكفيري و التحريض على الإرهاب " .
الكاف - الشروق أون لاين - ادم: تبعا لمعلومات تفيد تبني 03 أنفار للفكر التكفيري ، تمكن ليلة البارحة السبت أعوان الأمن بالسرس من إيقافهم المشتبه بهم داخل محل معد للتجارة . مصدر أمني بين لـ "الشروق أون لاين " أن هذه العناصر تتراوح أعمارها بين 26 و 30 واحد أصيل السرس المدينة تم إيقافه سابقا و عنصرين من منطقتي التريشة و الخضراء ، تبنت الفكر التكفيري منذ مدة و هي تنشط داخل خلية ستثبت الأبحاث العدلية اسمها و هوية بقية عناصرها . و بالتحري معهم اعترفوا بما نسب إليهم بعد أن تعمدوا تنزيل صور و تعاليق مسيئة تمجد الإرهاب و تحرض عليه .
وباستشارة النيابة العمومية آذنت بالاحتفاظ بهم و إحالتهم على فرقة مقاومة الإرهاب بالقرجاني في قضية موضوعها " تبني الفكر التكفيري و التحريض على الإرهاب " .
-
18:49ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018
-
-
18:22اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018
-
18:13كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
17:55كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة
24 فيفري 2018
-
17:37ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها
24 فيفري 2018
-
17:22سعودي يبتز فتاة ويحصل على راتبها لمدة 14 عاما
24 فيفري 2018
-
17:08بنك ألماني للطعام يواجه الانتقادات بعد رفضه تقديم الغذاء للمهاجرين
24 فيفري 2018
-
-
16:43كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018
-
16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
24 فيفري 2018
-
-
16:14عمليات تخريب تطال الموقع الأثري " كستيليا دقاش "
24 فيفري 2018
-
16:00كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة
24 فيفري 2018
-
15:57السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون
24 فيفري 2018
-
15:45وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة
24 فيفري 2018
-
15:33مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار
24 فيفري 2018
-
15:20السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان
24 فيفري 2018
-
-
14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018