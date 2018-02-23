حاتم بن سالم: 549 مؤسسة تربوية في حاجة أكيدة جدا للصيانة والتدخل الفوري

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قال وزير التربية حاتم بن سالم اليوم السبت 24 فيفري 2018، إن "البنية الأساسية لقطاع التربية يُرثى لها حيث أن أكثر من 50 بالمائة من المؤسسات التربوية يزيد عمرها عن خمسين عاما".
وكشف الوزير، أن 549 مؤسسة تربوية بمختلف جهات البلاد في حاجة أكيدة جدا للتدخل الفوري للصيانة، وذلك خلال الندوة الوطنية الأولى التي نظمتها الوزارة بالعاصمة حول "المجتمع المدني شريك فاعل في الشأن التربوي من أجل مدرسة تونسية أفضل".
وأضاف قوله: "رغم تعدد الأنشطة والتدخلات التي يقوم بها المجتمع المدني في شراكة مع وزارة التربية إلا أنها تبقى دون المأمول وضعيفة مقارنة باستعداده وقابليته للعطاء"، معتبرا أن هذا الضعف لا يعود الى تقصير من الطرفين إما إلى ضعف حوكمة الشراكة بين الطرفين، حيث تتم التدخلات في إطار تغيب فيه النجاعة التي يأملها الجانبان وهي من الأسباب التي تسعى الوزارة اليوم إلى تداركها، وفق تقديره.
وأشار بن سالم في هذا الخصوص إلى أن العمل الذي يجمع الوزارة بالمجتمع المدني هو عمل مؤسساتي مشددا على ضرورة التفاعل مع هذه العلاقة ايجابيا وموضوعيا والابتعاد عن 'شخصنة' أي نشاط مهما كان شخص الوزير أو رئيس الجمعية، مشددا على ضرورة التفكير في إيجاد حلول لمشاكل المنظومة التربوية التي ظلت منذ تسعينات القرن الماضي دون حلحلة، وفق تقييمه، مشيرا إلى أن هذا التقييم والبناء ليس حكرا على الوزارة وحدها بل هو عمل ثلاثي الابعاد تتلاقى فيه الوزارة مع الطرف الاجتماعي والمجتمع المدني.
قال وزير التربية حاتم بن سالم اليوم السبت 24 فيفري 2018، إن "البنية الأساسية لقطاع التربية يُرثى لها حيث أن أكثر من 50 بالمائة من المؤسسات التربوية يزيد عمرها عن خمسين عاما".
وكشف الوزير، أن 549 مؤسسة تربوية بمختلف جهات البلاد في حاجة أكيدة جدا للتدخل الفوري للصيانة، وذلك خلال الندوة الوطنية الأولى التي نظمتها الوزارة بالعاصمة حول "المجتمع المدني شريك فاعل في الشأن التربوي من أجل مدرسة تونسية أفضل".
وأضاف قوله: "رغم تعدد الأنشطة والتدخلات التي يقوم بها المجتمع المدني في شراكة مع وزارة التربية إلا أنها تبقى دون المأمول وضعيفة مقارنة باستعداده وقابليته للعطاء"، معتبرا أن هذا الضعف لا يعود الى تقصير من الطرفين إما إلى ضعف حوكمة الشراكة بين الطرفين، حيث تتم التدخلات في إطار تغيب فيه النجاعة التي يأملها الجانبان وهي من الأسباب التي تسعى الوزارة اليوم إلى تداركها، وفق تقديره.
وأشار بن سالم في هذا الخصوص إلى أن العمل الذي يجمع الوزارة بالمجتمع المدني هو عمل مؤسساتي مشددا على ضرورة التفاعل مع هذه العلاقة ايجابيا وموضوعيا والابتعاد عن 'شخصنة' أي نشاط مهما كان شخص الوزير أو رئيس الجمعية، مشددا على ضرورة التفكير في إيجاد حلول لمشاكل المنظومة التربوية التي ظلت منذ تسعينات القرن الماضي دون حلحلة، وفق تقييمه، مشيرا إلى أن هذا التقييم والبناء ليس حكرا على الوزارة وحدها بل هو عمل ثلاثي الابعاد تتلاقى فيه الوزارة مع الطرف الاجتماعي والمجتمع المدني.
-
18:49ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018
-
-
18:22اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018
-
18:13كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
17:55كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة
24 فيفري 2018
-
17:37ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها
24 فيفري 2018
-
17:22سعودي يبتز فتاة ويحصل على راتبها لمدة 14 عاما
24 فيفري 2018
-
17:08بنك ألماني للطعام يواجه الانتقادات بعد رفضه تقديم الغذاء للمهاجرين
24 فيفري 2018
-
-
16:43كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018
-
16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
24 فيفري 2018
-
-
16:14عمليات تخريب تطال الموقع الأثري " كستيليا دقاش "
24 فيفري 2018
-
16:00كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة
24 فيفري 2018
-
15:57السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون
24 فيفري 2018
-
15:45وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة
24 فيفري 2018
-
15:33مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار
24 فيفري 2018
-
15:20السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان
24 فيفري 2018
-
-
14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018