زغوان: القبض على عنصر تكفيري يحرض على الارهاب

باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها "الاشتباه في الانتماء الى تنظيم ارهابي".

بالتحري معه اعترف بتبنيه للفكر التكفيري وتعمده تنزيل صور وتعاليق وتدوينات بحسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي مسيئة لرموز الدولة وتمجد الارهاب وتحرض عليه وتشيد به.

بناء على معلومات، تمكنت فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بزغوان من القاء القبض على عنصر تكفيري عمره 26 سنة.