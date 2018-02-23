زغوان: حجز مواد منتهية الصلوحية داخل معمل معد لصنع العصير

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت 24 فيفري 2018، بأنّ الوحدات التابعة لفرقة الشرطة البلدية بزغوان ومركز الشرطة البلدية بالفحص بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة بزغوان، تمكنت إثر القيام برقابة على مصنع لصنع العصير من حجز 8050 كلغ من العصير المركز منتهي الصلاحية.

كما تمّ حجز 1650 كلغ من السكر المدعم و600 لتر من الزيت المدعم و 10 كلغ من رقائق الموز المجفف، إضافة إلى 53 كلغ من ملونات محجرة ومنتهية الصلوحية و200 كلغ من المنكهات.

وأكّدت وزارة الداخلية أنه تم غلق المصنع من قبل مصالح الشرطة البلدية على أن تقوم مصالح الإدارة الجهوية للصحة والتجارة بزغوان بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.