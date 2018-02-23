والي بنزرت يتدخل لإنقاذ طفلين يعيشان في "زريبة" بماطر

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تونس - الشروق اون لاين- منى البوعزيزي: علمت "الشروق اون لاين" ان محمد قويدر والي بنزرت قام صباح اليوم بزيارة فجئية لمدينة ماطر و كان له لقاء مع عائلة تعيش وضعا كارثيا في "زريبة" بسيدي مبارك التابعة للمعتمدية حيث يقطن الاب وزوجته المريضة بمرض نفسي مع إبنيهما البالغين من العمر 6و7 سنوات اللذين يرفضان التواصل مع الآخرين.
واكد مصدر "الشروق اون لاين" ان العائلة تقطن في مكان يشبه "الزريبة" في منطقة سيدي مبارك وتنتشر الروائح فيه في كل مكان الإضافة الى الأوساخ التي تغطي كل شبر فيه اما الام فتعاني بدورها من مرض نفسي خطير ورغم ذلك رفضت التفريط في ابنيها.
كما قرر والي بنزرت محمد قويدر تسليم الطفلين لمركز رعاية الطفولة و انقاذهما من التشرد و الضياع و يذكر ان الطفلين يصابان بعدم القدرة على الحديث امام الآخرين وهي من المؤشرات السلبية التي تدل على تدهور وضعيتهما النفسية.
تونس - الشروق اون لاين- منى البوعزيزي: علمت "الشروق اون لاين" ان محمد قويدر والي بنزرت قام صباح اليوم بزيارة فجئية لمدينة ماطر و كان له لقاء مع عائلة تعيش وضعا كارثيا في "زريبة" بسيدي مبارك التابعة للمعتمدية حيث يقطن الاب وزوجته المريضة بمرض نفسي مع إبنيهما البالغين من العمر 6و7 سنوات اللذين يرفضان التواصل مع الآخرين.
واكد مصدر "الشروق اون لاين" ان العائلة تقطن في مكان يشبه "الزريبة" في منطقة سيدي مبارك وتنتشر الروائح فيه في كل مكان الإضافة الى الأوساخ التي تغطي كل شبر فيه اما الام فتعاني بدورها من مرض نفسي خطير ورغم ذلك رفضت التفريط في ابنيها.
كما قرر والي بنزرت محمد قويدر تسليم الطفلين لمركز رعاية الطفولة و انقاذهما من التشرد و الضياع و يذكر ان الطفلين يصابان بعدم القدرة على الحديث امام الآخرين وهي من المؤشرات السلبية التي تدل على تدهور وضعيتهما النفسية.
-
18:49ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018
-
-
18:22اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018
-
18:13كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
17:55كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة
24 فيفري 2018
-
17:37ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها
24 فيفري 2018
-
17:22سعودي يبتز فتاة ويحصل على راتبها لمدة 14 عاما
24 فيفري 2018
-
17:08بنك ألماني للطعام يواجه الانتقادات بعد رفضه تقديم الغذاء للمهاجرين
24 فيفري 2018
-
-
16:43كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018
-
16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
24 فيفري 2018
-
-
16:14عمليات تخريب تطال الموقع الأثري " كستيليا دقاش "
24 فيفري 2018
-
16:00كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة
24 فيفري 2018
-
15:57السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون
24 فيفري 2018
-
15:45وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة
24 فيفري 2018
-
15:33مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار
24 فيفري 2018
-
15:20السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان
24 فيفري 2018
-
-
14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018