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يوم السبت 24 فيفري 2018
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والي بنزرت يتدخل لإنقاذ طفلين يعيشان في "زريبة" بماطر
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عبد الجليل المسعودي
الظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.
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الأولى
والي بنزرت يتدخل لإنقاذ طفلين يعيشان في "زريبة" بماطر
24 فيفري 2018 | 12:34

تونس - الشروق اون لاين- منى البوعزيزي: علمت "الشروق اون لاين" ان محمد قويدر والي بنزرت قام صباح اليوم بزيارة فجئية لمدينة ماطر و كان له لقاء مع عائلة تعيش وضعا كارثيا في "زريبة" بسيدي مبارك التابعة  للمعتمدية حيث يقطن الاب وزوجته المريضة بمرض نفسي مع إبنيهما البالغين من العمر 6و7 سنوات اللذين يرفضان التواصل مع الآخرين.

واكد مصدر "الشروق اون لاين" ان العائلة تقطن في مكان يشبه "الزريبة" في منطقة سيدي مبارك وتنتشر الروائح فيه في كل مكان الإضافة الى الأوساخ التي تغطي كل شبر فيه اما الام فتعاني بدورها  من مرض نفسي خطير ورغم ذلك رفضت التفريط في ابنيها.

كما قرر والي بنزرت محمد قويدر تسليم الطفلين لمركز رعاية  الطفولة و انقاذهما من التشرد و الضياع و يذكر ان الطفلين يصابان بعدم القدرة على الحديث امام الآخرين وهي من المؤشرات السلبية التي تدل على تدهور وضعيتهما النفسية.

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والي بنزرت يتدخل لإنقاذ طفلين يعيشان في "زريبة" بماطر
24 فيفري 2018 | 12:34

تونس - الشروق اون لاين- منى البوعزيزي: علمت "الشروق اون لاين" ان محمد قويدر والي بنزرت قام صباح اليوم بزيارة فجئية لمدينة ماطر و كان له لقاء مع عائلة تعيش وضعا كارثيا في "زريبة" بسيدي مبارك التابعة  للمعتمدية حيث يقطن الاب وزوجته المريضة بمرض نفسي مع إبنيهما البالغين من العمر 6و7 سنوات اللذين يرفضان التواصل مع الآخرين.

واكد مصدر "الشروق اون لاين" ان العائلة تقطن في مكان يشبه "الزريبة" في منطقة سيدي مبارك وتنتشر الروائح فيه في كل مكان الإضافة الى الأوساخ التي تغطي كل شبر فيه اما الام فتعاني بدورها  من مرض نفسي خطير ورغم ذلك رفضت التفريط في ابنيها.

كما قرر والي بنزرت محمد قويدر تسليم الطفلين لمركز رعاية  الطفولة و انقاذهما من التشرد و الضياع و يذكر ان الطفلين يصابان بعدم القدرة على الحديث امام الآخرين وهي من المؤشرات السلبية التي تدل على تدهور وضعيتهما النفسية.

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عبد الجليل المسعودي
الظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.
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