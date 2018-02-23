الياس الغربي يستقيل من قناة الحوار التونسي

أعلن الاعلامي والمنشط باذاعة موزاييك الياس الغربي اليوم السبت 24 فيفري 2018، استقالته من قناة الحوار التونسي.

وأوضح الغربي في تدوينة على صفحته بالفايس بوك أنّ هذه الاستقالة تأتي على خلفية صنصرة جزء من حلقة لبرنامج ''كلام الناس'' الذي كان يقدّمه في القناة المذكورة .

وجاء في التدوينة ''تمت صنصرة جزء من حلقة كلام الناس دون علم مني ومن ورائي وارفض قطعيا العمل تحت الصنصرة ولا أتحمل مسؤولية ممارسات لا دخل لي فيها''.