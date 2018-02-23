إتحاد الشغل والحكومة يتفقان على إحداث 7 آلاف موطن شغل فوري بولاية قفصة

-
18:49ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018
-
-
18:22اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018
-
18:13كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
17:55كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة
24 فيفري 2018
-
17:37ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها
24 فيفري 2018
-
17:22سعودي يبتز فتاة ويحصل على راتبها لمدة 14 عاما
24 فيفري 2018
-
17:08بنك ألماني للطعام يواجه الانتقادات بعد رفضه تقديم الغذاء للمهاجرين
24 فيفري 2018
-
-
16:43كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018
-
16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
24 فيفري 2018
-
-
16:14عمليات تخريب تطال الموقع الأثري " كستيليا دقاش "
24 فيفري 2018
-
16:00كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة
24 فيفري 2018
-
15:57السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون
24 فيفري 2018
-
15:45وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة
24 فيفري 2018
-
15:33مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار
24 فيفري 2018
-
15:20السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان
24 فيفري 2018
-
-
14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018
قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي، اليوم السبت 24 فيفري 2018، إن المجلس الوزراي المخصص لفائدة ولاية قفصة أمس الجمعة، حقق جملة من الاتفاقات، أهمها الشروع مباشرة في إحداث 7 آلاف موطن شغل، من بينها 2100 انتداب بشركة الفسفاط وشركة البيئة، و1400 انتداب بين شركة فسفاط قفصة والمؤسسات العمومية في الجهة، بالإضافة إلى تكوين 1000 عاطل عن العمل صلب شركة الفسفاط لمدة عامين قبل إدماجهم كليا.
كما نص الاتفاق وفق نفس المصدر، على التكفل بتمويل 200 مشروع للراغبين في الانتصاب للحساب الخاص بنسبة مائة بالمائة ومرافقتهم إلى غاية نجاح المشروع.
وأضاف المباركي أن الاتفاق نص على تحسين ظروف العيش والحياة في منطقة الحوض المنجمي بالنظر إلى ما تعانيه من إشكاليات صحية وبيئية وتردي البنية التحتية، إضافة إلى الاستجابة لمطالب بقية مناطق الجهة بإحداث مناطق سقوية وإيجاد فرص عمل في القطاع، فضلا عن التوصل إلى تفعيل المشاريع الخاصة المبرمجة في قفصة على غرار معمل الإسمنت في 'القطار' ومشروع آخر يتعلق بالمجمع الكيمياوي يتوقع أن يوفر حوالي 300 فرصة عمل.
وأكد المسؤول باتحاد الشغل، أنه سيتحول يوم غد الأحد إلى ولاية قفصة للإشراف إلى هيئة إدارية جهوية في قفصة وسيتولى الاتصال بالمعتصمين وتبليغهم فحوى هذه الاتفاقات وشرحها، والعمل على عودة الفسفاط إلى سالف نشاطه.
قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي، اليوم السبت 24 فيفري 2018، إن المجلس الوزراي المخصص لفائدة ولاية قفصة أمس الجمعة، حقق جملة من الاتفاقات، أهمها الشروع مباشرة في إحداث 7 آلاف موطن شغل، من بينها 2100 انتداب بشركة الفسفاط وشركة البيئة، و1400 انتداب بين شركة فسفاط قفصة والمؤسسات العمومية في الجهة، بالإضافة إلى تكوين 1000 عاطل عن العمل صلب شركة الفسفاط لمدة عامين قبل إدماجهم كليا.
كما نص الاتفاق وفق نفس المصدر، على التكفل بتمويل 200 مشروع للراغبين في الانتصاب للحساب الخاص بنسبة مائة بالمائة ومرافقتهم إلى غاية نجاح المشروع.
وأضاف المباركي أن الاتفاق نص على تحسين ظروف العيش والحياة في منطقة الحوض المنجمي بالنظر إلى ما تعانيه من إشكاليات صحية وبيئية وتردي البنية التحتية، إضافة إلى الاستجابة لمطالب بقية مناطق الجهة بإحداث مناطق سقوية وإيجاد فرص عمل في القطاع، فضلا عن التوصل إلى تفعيل المشاريع الخاصة المبرمجة في قفصة على غرار معمل الإسمنت في 'القطار' ومشروع آخر يتعلق بالمجمع الكيمياوي يتوقع أن يوفر حوالي 300 فرصة عمل.
وأكد المسؤول باتحاد الشغل، أنه سيتحول يوم غد الأحد إلى ولاية قفصة للإشراف إلى هيئة إدارية جهوية في قفصة وسيتولى الاتصال بالمعتصمين وتبليغهم فحوى هذه الاتفاقات وشرحها، والعمل على عودة الفسفاط إلى سالف نشاطه.
-
18:49ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018
-
-
18:22اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018
-
18:13كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
17:55كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة
24 فيفري 2018
-
17:37ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها
24 فيفري 2018
-
17:22سعودي يبتز فتاة ويحصل على راتبها لمدة 14 عاما
24 فيفري 2018
-
17:08بنك ألماني للطعام يواجه الانتقادات بعد رفضه تقديم الغذاء للمهاجرين
24 فيفري 2018
-
-
16:43كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018
-
16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
24 فيفري 2018
-
-
16:14عمليات تخريب تطال الموقع الأثري " كستيليا دقاش "
24 فيفري 2018
-
16:00كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة
24 فيفري 2018
-
15:57السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون
24 فيفري 2018
-
15:45وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة
24 فيفري 2018
-
15:33مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار
24 فيفري 2018
-
15:20السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان
24 فيفري 2018
-
-
14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018