الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 24 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
إتحاد الشغل والحكومة يتفقان على إحداث 7 آلاف موطن شغل فوري بولاية قفصة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
الظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
وفاة سفيان بن علي ابن شقيق الرئيس الأسبق "الشعوذة" وراء اقالة معتمدة ساقية سيدي يوسف جامعة كرة القدم تصدر بلاغا على خلفية اعتذار شرف الدين عن... هددها بنشر صورها.. وابتزها طيلة 14 سنة جريدة الشروق ليوم الجمعة 23 فيفري 2018 تقارير: الفيفا يقترب من سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر بالفيديو.. الزمالك يقهر النصر مباراة الترجي/النجم.. على خلفية اعتذار شرف الدين عن...
الأولى
إتحاد الشغل والحكومة يتفقان على إحداث 7 آلاف موطن شغل فوري بولاية قفصة
24 فيفري 2018 | 12:02

قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي، اليوم السبت 24 فيفري 2018، إن المجلس الوزراي المخصص لفائدة ولاية قفصة أمس الجمعة، حقق جملة من الاتفاقات، أهمها الشروع مباشرة في إحداث 7 آلاف موطن شغل، من بينها 2100 انتداب بشركة الفسفاط وشركة البيئة، و1400 انتداب بين شركة فسفاط قفصة والمؤسسات العمومية في الجهة، بالإضافة إلى تكوين 1000 عاطل عن العمل صلب شركة الفسفاط لمدة عامين قبل إدماجهم كليا.

كما نص الاتفاق وفق نفس المصدر، على التكفل بتمويل 200 مشروع للراغبين في الانتصاب للحساب الخاص بنسبة مائة بالمائة ومرافقتهم إلى غاية نجاح المشروع.

وأضاف المباركي أن الاتفاق نص على تحسين ظروف العيش والحياة في منطقة الحوض المنجمي بالنظر إلى ما تعانيه من إشكاليات صحية وبيئية وتردي البنية التحتية، إضافة إلى الاستجابة لمطالب بقية مناطق الجهة بإحداث مناطق سقوية وإيجاد فرص عمل في القطاع، فضلا عن التوصل إلى تفعيل المشاريع الخاصة المبرمجة في قفصة على غرار معمل الإسمنت في 'القطار' ومشروع آخر يتعلق بالمجمع الكيمياوي يتوقع أن يوفر حوالي 300 فرصة عمل.

وأكد المسؤول باتحاد الشغل، أنه سيتحول يوم غد الأحد إلى ولاية قفصة للإشراف إلى هيئة إدارية جهوية في قفصة وسيتولى الاتصال بالمعتصمين وتبليغهم فحوى هذه الاتفاقات وشرحها، والعمل على عودة الفسفاط إلى سالف نشاطه.

تقرؤون أيضا
ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018 السّاعة 18:49
فاز ريال مدريد على مضيفه ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو،...
المزيد >>
تعمد الاعتداء على عون حرس اثناء ضبطه: القبض على كهل بصدد التنقيب على الاثار بتستور
24 فيفري 2018 السّاعة 18:36
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات تمكنت...
المزيد >>
اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018 السّاعة 18:22
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، في بيان صادر عن المكتب التنفيذي الموسع، كافة الشغالين إلى...
المزيد >>
كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018 السّاعة 18:13
دارت عشية اليوم مباريات الجولة الخامسة عشرة (نتائج جزئية) لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد وقد اسفرت عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
إتحاد الشغل والحكومة يتفقان على إحداث 7 آلاف موطن شغل فوري بولاية قفصة
24 فيفري 2018 | 12:02

قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي، اليوم السبت 24 فيفري 2018، إن المجلس الوزراي المخصص لفائدة ولاية قفصة أمس الجمعة، حقق جملة من الاتفاقات، أهمها الشروع مباشرة في إحداث 7 آلاف موطن شغل، من بينها 2100 انتداب بشركة الفسفاط وشركة البيئة، و1400 انتداب بين شركة فسفاط قفصة والمؤسسات العمومية في الجهة، بالإضافة إلى تكوين 1000 عاطل عن العمل صلب شركة الفسفاط لمدة عامين قبل إدماجهم كليا.

كما نص الاتفاق وفق نفس المصدر، على التكفل بتمويل 200 مشروع للراغبين في الانتصاب للحساب الخاص بنسبة مائة بالمائة ومرافقتهم إلى غاية نجاح المشروع.

وأضاف المباركي أن الاتفاق نص على تحسين ظروف العيش والحياة في منطقة الحوض المنجمي بالنظر إلى ما تعانيه من إشكاليات صحية وبيئية وتردي البنية التحتية، إضافة إلى الاستجابة لمطالب بقية مناطق الجهة بإحداث مناطق سقوية وإيجاد فرص عمل في القطاع، فضلا عن التوصل إلى تفعيل المشاريع الخاصة المبرمجة في قفصة على غرار معمل الإسمنت في 'القطار' ومشروع آخر يتعلق بالمجمع الكيمياوي يتوقع أن يوفر حوالي 300 فرصة عمل.

وأكد المسؤول باتحاد الشغل، أنه سيتحول يوم غد الأحد إلى ولاية قفصة للإشراف إلى هيئة إدارية جهوية في قفصة وسيتولى الاتصال بالمعتصمين وتبليغهم فحوى هذه الاتفاقات وشرحها، والعمل على عودة الفسفاط إلى سالف نشاطه.

تقرؤون أيضا
ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018 السّاعة 18:49
فاز ريال مدريد على مضيفه ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو،...
المزيد >>
تعمد الاعتداء على عون حرس اثناء ضبطه: القبض على كهل بصدد التنقيب على الاثار بتستور
24 فيفري 2018 السّاعة 18:36
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات تمكنت...
المزيد >>
اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018 السّاعة 18:22
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، في بيان صادر عن المكتب التنفيذي الموسع، كافة الشغالين إلى...
المزيد >>
كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018 السّاعة 18:13
دارت عشية اليوم مباريات الجولة الخامسة عشرة (نتائج جزئية) لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد وقد اسفرت عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
الظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
وفاة سفيان بن علي ابن شقيق الرئيس الأسبق "الشعوذة" وراء اقالة معتمدة ساقية سيدي يوسف جامعة كرة القدم تصدر بلاغا على خلفية اعتذار شرف الدين عن... هددها بنشر صورها.. وابتزها طيلة 14 سنة جريدة الشروق ليوم الجمعة 23 فيفري 2018 تقارير: الفيفا يقترب من سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر بالفيديو.. الزمالك يقهر النصر مباراة الترجي/النجم.. على خلفية اعتذار شرف الدين عن...
﻿