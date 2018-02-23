القصر- قفصة: انهيار جزء من سور السوق البلدي

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قفصة- الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني: تعرض جزء من سور السوق البلدي بقفصة الى الانهيار بعد ان اصطدمت به سيارة مع العلم ان هذا المرفق العمومي لا يزال مغلق ولم يتم استغلاله بعد انتهاء اشغاله منذ الصائفة الماضية وقد قدرت تكلفته بحوالي 300الف د ويندرج ضمن المشاريع المندمجة لمعتمدية القصر وقد استاء اهالي المدينة من هذه الحادثة كما تخوف البعض الاخر من ان يصبح هذا الفضاء وكر للفساد وقد طالبوا السلط المحلية والجهوية بالتدخل لتسوية وضعيته مع العلم وحسب مصدر مسؤول اكد ان سبب عدم استغلاله يتمثل في عدم ربطه بشبكة التيار الكهربائي وشبكة الصوناد والتطهير لان البلدية لها ديون متخلدة بذمتها لهذه المؤسسات التي طالبت بمستحقاتها مقابل ربطه بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب والتطهير.
وفي سياق اخر لا يزال انتصاب السوق بجانب الطريق الرئيسية يمثل خطر محدق سواء على التجار او الحرفاء وكذلك يتسبب في اختناق مروري كبير ولهذا يطالب سواء التجار او الاهالي بتدخل السلط الجهوية لإيجاد حل جذري ينهي الازمة بينهم وبين بلدية القصر حتى يتم فتح فضاء السوق وينهي عديد المشاكل وحتى ايضا ان لا يتحول الى وكر للفساد.
قفصة- الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني: تعرض جزء من سور السوق البلدي بقفصة الى الانهيار بعد ان اصطدمت به سيارة مع العلم ان هذا المرفق العمومي لا يزال مغلق ولم يتم استغلاله بعد انتهاء اشغاله منذ الصائفة الماضية وقد قدرت تكلفته بحوالي 300الف د ويندرج ضمن المشاريع المندمجة لمعتمدية القصر وقد استاء اهالي المدينة من هذه الحادثة كما تخوف البعض الاخر من ان يصبح هذا الفضاء وكر للفساد وقد طالبوا السلط المحلية والجهوية بالتدخل لتسوية وضعيته مع العلم وحسب مصدر مسؤول اكد ان سبب عدم استغلاله يتمثل في عدم ربطه بشبكة التيار الكهربائي وشبكة الصوناد والتطهير لان البلدية لها ديون متخلدة بذمتها لهذه المؤسسات التي طالبت بمستحقاتها مقابل ربطه بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب والتطهير.
وفي سياق اخر لا يزال انتصاب السوق بجانب الطريق الرئيسية يمثل خطر محدق سواء على التجار او الحرفاء وكذلك يتسبب في اختناق مروري كبير ولهذا يطالب سواء التجار او الاهالي بتدخل السلط الجهوية لإيجاد حل جذري ينهي الازمة بينهم وبين بلدية القصر حتى يتم فتح فضاء السوق وينهي عديد المشاكل وحتى ايضا ان لا يتحول الى وكر للفساد.
-
18:49ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018
-
-
18:22اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018
-
18:13كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
17:55كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة
24 فيفري 2018
-
17:37ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها
24 فيفري 2018
-
17:22سعودي يبتز فتاة ويحصل على راتبها لمدة 14 عاما
24 فيفري 2018
-
17:08بنك ألماني للطعام يواجه الانتقادات بعد رفضه تقديم الغذاء للمهاجرين
24 فيفري 2018
-
-
16:43كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018
-
16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
24 فيفري 2018
-
-
16:14عمليات تخريب تطال الموقع الأثري " كستيليا دقاش "
24 فيفري 2018
-
16:00كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة
24 فيفري 2018
-
15:57السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون
24 فيفري 2018
-
15:45وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة
24 فيفري 2018
-
15:33مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار
24 فيفري 2018
-
15:20السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان
24 فيفري 2018
-
-
14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018