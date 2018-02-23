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يوم السبت 24 فيفري 2018
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القصر- قفصة: انهيار جزء من سور السوق البلدي
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
الظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.
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الأولى
القصر- قفصة: انهيار جزء من سور السوق البلدي
24 فيفري 2018 | 12:00

قفصة- الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني: تعرض جزء من سور السوق البلدي بقفصة الى الانهيار بعد ان اصطدمت به سيارة مع العلم ان هذا المرفق العمومي لا يزال مغلق ولم يتم استغلاله بعد انتهاء اشغاله منذ الصائفة الماضية وقد قدرت تكلفته بحوالي 300الف د ويندرج ضمن المشاريع المندمجة لمعتمدية القصر وقد استاء اهالي المدينة من هذه الحادثة كما تخوف البعض الاخر من ان يصبح هذا الفضاء وكر للفساد وقد طالبوا السلط المحلية والجهوية بالتدخل لتسوية وضعيته مع العلم وحسب مصدر مسؤول اكد ان سبب عدم استغلاله يتمثل في عدم ربطه بشبكة التيار الكهربائي وشبكة الصوناد والتطهير لان البلدية لها ديون متخلدة بذمتها لهذه المؤسسات التي طالبت بمستحقاتها مقابل ربطه بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب والتطهير.

 وفي سياق اخر لا يزال انتصاب السوق بجانب الطريق الرئيسية يمثل خطر محدق سواء على التجار او الحرفاء وكذلك يتسبب في اختناق مروري كبير ولهذا يطالب سواء التجار او الاهالي بتدخل السلط الجهوية لإيجاد حل جذري ينهي الازمة بينهم وبين بلدية القصر حتى يتم فتح فضاء السوق وينهي عديد المشاكل  وحتى ايضا ان لا يتحول الى وكر للفساد.

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الأولى
القصر- قفصة: انهيار جزء من سور السوق البلدي
24 فيفري 2018 | 12:00

قفصة- الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني: تعرض جزء من سور السوق البلدي بقفصة الى الانهيار بعد ان اصطدمت به سيارة مع العلم ان هذا المرفق العمومي لا يزال مغلق ولم يتم استغلاله بعد انتهاء اشغاله منذ الصائفة الماضية وقد قدرت تكلفته بحوالي 300الف د ويندرج ضمن المشاريع المندمجة لمعتمدية القصر وقد استاء اهالي المدينة من هذه الحادثة كما تخوف البعض الاخر من ان يصبح هذا الفضاء وكر للفساد وقد طالبوا السلط المحلية والجهوية بالتدخل لتسوية وضعيته مع العلم وحسب مصدر مسؤول اكد ان سبب عدم استغلاله يتمثل في عدم ربطه بشبكة التيار الكهربائي وشبكة الصوناد والتطهير لان البلدية لها ديون متخلدة بذمتها لهذه المؤسسات التي طالبت بمستحقاتها مقابل ربطه بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب والتطهير.

 وفي سياق اخر لا يزال انتصاب السوق بجانب الطريق الرئيسية يمثل خطر محدق سواء على التجار او الحرفاء وكذلك يتسبب في اختناق مروري كبير ولهذا يطالب سواء التجار او الاهالي بتدخل السلط الجهوية لإيجاد حل جذري ينهي الازمة بينهم وبين بلدية القصر حتى يتم فتح فضاء السوق وينهي عديد المشاكل  وحتى ايضا ان لا يتحول الى وكر للفساد.

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تعمد الاعتداء على عون حرس اثناء ضبطه: القبض على كهل بصدد التنقيب على الاثار بتستور
24 فيفري 2018 السّاعة 18:36
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات تمكنت...
المزيد >>
اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018 السّاعة 18:22
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، في بيان صادر عن المكتب التنفيذي الموسع، كافة الشغالين إلى...
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كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018 السّاعة 18:13
دارت عشية اليوم مباريات الجولة الخامسة عشرة (نتائج جزئية) لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد وقد اسفرت عن...
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عبد الجليل المسعودي
الظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.
المزيد >>
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