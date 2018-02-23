القصر- قفصة: انهيار جزء من سور السوق البلدي

قفصة- الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني: تعرض جزء من سور السوق البلدي بقفصة الى الانهيار بعد ان اصطدمت به سيارة مع العلم ان هذا المرفق العمومي لا يزال مغلق ولم يتم استغلاله بعد انتهاء اشغاله منذ الصائفة الماضية وقد قدرت تكلفته بحوالي 300الف د ويندرج ضمن المشاريع المندمجة لمعتمدية القصر وقد استاء اهالي المدينة من هذه الحادثة كما تخوف البعض الاخر من ان يصبح هذا الفضاء وكر للفساد وقد طالبوا السلط المحلية والجهوية بالتدخل لتسوية وضعيته مع العلم وحسب مصدر مسؤول اكد ان سبب عدم استغلاله يتمثل في عدم ربطه بشبكة التيار الكهربائي وشبكة الصوناد والتطهير لان البلدية لها ديون متخلدة بذمتها لهذه المؤسسات التي طالبت بمستحقاتها مقابل ربطه بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب والتطهير.

وفي سياق اخر لا يزال انتصاب السوق بجانب الطريق الرئيسية يمثل خطر محدق سواء على التجار او الحرفاء وكذلك يتسبب في اختناق مروري كبير ولهذا يطالب سواء التجار او الاهالي بتدخل السلط الجهوية لإيجاد حل جذري ينهي الازمة بينهم وبين بلدية القصر حتى يتم فتح فضاء السوق وينهي عديد المشاكل وحتى ايضا ان لا يتحول الى وكر للفساد.