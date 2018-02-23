قفصة: الاطاحة بعصابة مختصة في سرقة المنازل

قفصة -الشروق اون لاين-عبد الملك زعلاني: نجحت وحدات الامن الوطني بمركز قفصة الشمالية في اماطة اللثام عن عصابة روعت اهالي عديد الاحياء بالمدينة وتتكون العصابة من 4انفار تم القبض عليهم بعد نصب كمين محكم لهم واسفرت العملية على حجز مبالغ مالية قدرت بحوالي 4الاف دينار وضبط كمية هامة من المسروق متمثلة في 7قطع من المصوغ وتجهيزات منزلية والكرتونية وكمية من السجائر وبعد مراجعة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بهم وتحرير محاضر في الغرض الى حين عرضهم على انظار العدالة وللاشارة فان العصابة قامت بكراء سيارة ومنزل مع العلم انهم ليسوا اصيلي الجهة .