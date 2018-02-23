سيدي بوزيد: يوم دراسي حول الصحة الإنجابية

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24 فيفري 2018
سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس عماري: مثلت مواضيع الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي ومشاكل العقم لدى الازواج محور يوم دراسي نظمته اليوم السبت الادارة الجهوية للصحة وادارة مستشفيات المكناسي ومنزل بوزيان بالتعاون بين ودادية اعوان واطارات الصحة وبحضور عدد من المختصين.
وتم خلال اليوم الدراسي تقديم الوسائل الحديثة للتنظيم العائلي التي يمكن ان تستعملها المرأة دون تأثيرات حانبية وتساهم في التنظيم العائلي بهدف بسطها للاطار الطبي وشبه الطبي وكذلك تفسيرها حتى يتمكنوا من اكتساب مهارات استعمالها.
سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس عماري: مثلت مواضيع الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي ومشاكل العقم لدى الازواج محور يوم دراسي نظمته اليوم السبت الادارة الجهوية للصحة وادارة مستشفيات المكناسي ومنزل بوزيان بالتعاون بين ودادية اعوان واطارات الصحة وبحضور عدد من المختصين.
وتم خلال اليوم الدراسي تقديم الوسائل الحديثة للتنظيم العائلي التي يمكن ان تستعملها المرأة دون تأثيرات حانبية وتساهم في التنظيم العائلي بهدف بسطها للاطار الطبي وشبه الطبي وكذلك تفسيرها حتى يتمكنوا من اكتساب مهارات استعمالها.
-
18:49ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018
-
-
18:22اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018
-
18:13كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
17:55كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة
24 فيفري 2018
-
17:37ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها
24 فيفري 2018
-
17:22سعودي يبتز فتاة ويحصل على راتبها لمدة 14 عاما
24 فيفري 2018
-
17:08بنك ألماني للطعام يواجه الانتقادات بعد رفضه تقديم الغذاء للمهاجرين
24 فيفري 2018
-
-
16:43كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018
-
16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
24 فيفري 2018
-
-
16:14عمليات تخريب تطال الموقع الأثري " كستيليا دقاش "
24 فيفري 2018
-
16:00كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة
24 فيفري 2018
-
15:57السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون
24 فيفري 2018
-
15:45وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة
24 فيفري 2018
-
15:33مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار
24 فيفري 2018
-
15:20السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان
24 فيفري 2018
-
-
14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018