سيدي بوزيد: يوم دراسي حول الصحة الإنجابية

سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس عماري: مثلت مواضيع الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي ومشاكل العقم لدى الازواج محور يوم دراسي نظمته اليوم السبت الادارة الجهوية للصحة وادارة مستشفيات المكناسي ومنزل بوزيان بالتعاون بين ودادية اعوان واطارات الصحة وبحضور عدد من المختصين.

وتم خلال اليوم الدراسي تقديم الوسائل الحديثة للتنظيم العائلي التي يمكن ان تستعملها المرأة دون تأثيرات حانبية وتساهم في التنظيم العائلي بهدف بسطها للاطار الطبي وشبه الطبي وكذلك تفسيرها حتى يتمكنوا من اكتساب مهارات استعمالها.