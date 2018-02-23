المعتمد الأول بصفاقس لـ"الشروق أون لاين": هذه حقيقة تسمية نهج باسم "يسري الطريقي"

تونس- الشروق أون لاين- منى البوعزيزي: قال المعتمد الأول لولاية صفاقس أن ما نشر حول تسمية نهج في ساقية الزيت من ولاية صفاقس باسم يسري الطريقي الذي قتل الاعلامية العراقية أطوار بهجت عار من الصحة وبيّن في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أن الحادثة تعود الى سنة 2012 حيت صادق مجلس النيابة الخصوصية حول تسمية أحد الأنهج في ساقية الزيت باسم "الشهيد يسري الطريقي" وصادقت عليه سلطة الاشراف ليتم في سنة 2014 الانطلاق في ابطال الاجراءات والمطالبة بالتراجع عن هذه التسمية وتم تغييرها سنة 2016.

ويذكر أنه تم تداول خبر تسمية أحد الأنهج بساقية الزيد باسم يسري الطريقي وهو ما آثار حفيظة الرأي العام.