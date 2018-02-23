بنعروس: سقوط سقف منزل يخلف حالة وفاة واصابات متفاوتة

تولت فرق الإسعاف والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية ببنعروس إسعاف شخصيين لهما إصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة ونقلهما إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببنعروس كما تم تسجيل حالة وفاة على عين المكان.

سجل اليوم 24 فيفري 2018 على الساعة 03:50 صباحا بنهج فطومة بورقيبة بنعروس سقوط سقف منزل تقطنه عائلة متكونة من 03 أشخاص.