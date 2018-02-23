بنعروس: سقوط سقف منزل يخلف حالة وفاة واصابات متفاوتة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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18:49ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018
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18:22اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018
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18:13كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
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17:55كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة
24 فيفري 2018
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17:37ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها
24 فيفري 2018
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17:22سعودي يبتز فتاة ويحصل على راتبها لمدة 14 عاما
24 فيفري 2018
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17:08بنك ألماني للطعام يواجه الانتقادات بعد رفضه تقديم الغذاء للمهاجرين
24 فيفري 2018
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16:43كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018
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16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
24 فيفري 2018
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16:14عمليات تخريب تطال الموقع الأثري " كستيليا دقاش "
24 فيفري 2018
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16:00كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة
24 فيفري 2018
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15:57السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون
24 فيفري 2018
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15:45وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة
24 فيفري 2018
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15:33مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار
24 فيفري 2018
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15:20السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان
24 فيفري 2018
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14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018
عبد الجليل المسعوديالظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بنعروس: سقوط سقف منزل يخلف حالة وفاة واصابات متفاوتة
سجل اليوم 24 فيفري 2018 على الساعة 03:50 صباحا بنهج فطومة بورقيبة بنعروس سقوط سقف منزل تقطنه عائلة متكونة من 03 أشخاص.
تولت فرق الإسعاف والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية ببنعروس إسعاف شخصيين لهما إصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة ونقلهما إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببنعروس كما تم تسجيل حالة وفاة على عين المكان.
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ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018 السّاعة 18:49
فاز ريال مدريد على مضيفه ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو،...المزيد >>
تعمد الاعتداء على عون حرس اثناء ضبطه: القبض على كهل بصدد التنقيب على الاثار بتستور
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24 فيفري 2018 السّاعة 18:22
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كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
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دارت عشية اليوم مباريات الجولة الخامسة عشرة (نتائج جزئية) لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد وقد اسفرت عن...المزيد >>
بنعروس: سقوط سقف منزل يخلف حالة وفاة واصابات متفاوتة
سجل اليوم 24 فيفري 2018 على الساعة 03:50 صباحا بنهج فطومة بورقيبة بنعروس سقوط سقف منزل تقطنه عائلة متكونة من 03 أشخاص.
تولت فرق الإسعاف والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية ببنعروس إسعاف شخصيين لهما إصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة ونقلهما إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببنعروس كما تم تسجيل حالة وفاة على عين المكان.
*صورة تعبيرية
ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018 السّاعة 18:49
فاز ريال مدريد على مضيفه ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو،...المزيد >>
تعمد الاعتداء على عون حرس اثناء ضبطه: القبض على كهل بصدد التنقيب على الاثار بتستور
24 فيفري 2018 السّاعة 18:36
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات تمكنت...المزيد >>
اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018 السّاعة 18:22
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، في بيان صادر عن المكتب التنفيذي الموسع، كافة الشغالين إلى...المزيد >>
كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018 السّاعة 18:13
دارت عشية اليوم مباريات الجولة الخامسة عشرة (نتائج جزئية) لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد وقد اسفرت عن...المزيد >>
-
18:49ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018
-
-
18:22اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018
-
18:13كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
17:55كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة
24 فيفري 2018
-
17:37ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها
24 فيفري 2018
-
17:22سعودي يبتز فتاة ويحصل على راتبها لمدة 14 عاما
24 فيفري 2018
-
17:08بنك ألماني للطعام يواجه الانتقادات بعد رفضه تقديم الغذاء للمهاجرين
24 فيفري 2018
-
-
16:43كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018
-
16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
24 فيفري 2018
-
-
16:14عمليات تخريب تطال الموقع الأثري " كستيليا دقاش "
24 فيفري 2018
-
16:00كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة
24 فيفري 2018
-
15:57السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون
24 فيفري 2018
-
15:45وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة
24 فيفري 2018
-
15:33مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار
24 فيفري 2018
-
15:20السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان
24 فيفري 2018
-
-
14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018
عبد الجليل المسعوديالظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.المزيد >>
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