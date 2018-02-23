دراسة: واحدة من كل 10 فرنسيات تعرضت للاغتصاب

قالت دراسة حول الاعتداءات الجنسية، إن امرأة أو أكثر من كل 10 فرنسيات تعرضن للاغتصاب على الأقل مرة واحدة، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية

ووجدت الدراسة، التي أجراها مركز بحوث جان جوريس في باريس، أن 12 في المئة من 2167 امرأة، جرى التحقيق معهن، تعرضن "لاعتداء جنسي بالعنف"، وهذا هو تعريف الاغتصاب في القانون الفرنسي.

وقالت 5 في المائة من أولئك النساء إنهن تعرضن للاعتداء الجنسي أكثر من مرة واحدة.

31 في المائة قلن إنهن تعرضن للاغتصاب من قبل شركائهن، فيما ذكرت الدراسة أن 19 في المائة اغتصبن من قبل أشخاص يعرفونهم، و17 في المائة من قبل أشخاص غرباء.

ووجد المسح أن نصف النسبة المذكورة سلفا (12 في المائة) كن ما يزلن طفلات أو مراهقات حين تعرضن لتلك الوقائع القاسية.

وكان الهدف من المسح هو تقييم درجة التحرش والعنف الجنسي في فرنسا، بالإضافة إلى إبراز "التداعيات الصعبة وطويلة المدى لهذه المواقف على حياة الضحايا".