مقتل 20 جنديا في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية غرب أفغانستان

قتل 20 جنديا أفغانيا إثر هجوم مسلح شنته حركة طالبان، واستهدف قاعدة عسكرية في ولاية فرآه غربي البلاد.

ونقلت قناة "تولو نيوز" المحلية عن مسؤول محلي، أن ما لا يقل عن 20 من قوات الأمن قتلوا في هجوم مسلحين من حركة طالبان على قاعدة عسكرية في ولاية فرآه غرب أفغانستان.

وأضاف المسؤول أن القوات الأمنية قتلت خلال الهجوم 12 مسلحا من حركة طالبان، كما اختطف المسلحون جنديين اثنين وتم الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري.

وأضاف المصدر أن الهجوم وقع بعد اشتباك في منطقة شمال ولاية فرآه، بينما كانت قوات الأمن مشغولة في قتال المتمردين هاجمت طالبان القاعدة في منطقة بالا بلوك.

وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.