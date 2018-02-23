الشراردة: يوم تحسيسي للتوقي من الحرائق داخل المبيتات المدرسية

وتلقى التلاميذ في المعهد المذكور رفقة الاطار التربوي والعملة في إطار مداخلة نظرية وتطبيقية جملة من النصائح والتوجيهات حول كيفية اطفاء حريق وتقديم اسعافات اولية للمتضررين.

القيروان- الشروق أون لاين- أيمن محرزي: نظمت دار الشباب بمعتمدية الشراردة ودار الشباب بئر الوصفان بالمعهد الثانوي بالشراردة وبالتعاون مع الحماية المدنية بالقيروان يوما تحسيسيا توعويا للوقاية والإنقاذ من الحرائق بالمبيتات المدرسية.