تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب في بعض نواحي الضاحية الشمالية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: أن سكان البحيرة1و2 ,حدائق قرطاج, العوينة وعدد من أحياء الضاحية الشمالية للعاصمة فوجئوا بتواصل انقطاع تزويدهم بالماء الصالح للشراب الى حد كتابة هذه الأسطر علما وأن "الصوناد" نشرت اعلاما حول انقطاع تزويد هذه المناطق بالماء الصالح للشراب

على أن ينتهي هذا الانقطاع الوقتي في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم.