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يوم السبت 24 فيفري 2018
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القيروان: مكتب حركة النهضة يتهم أطرافا باستهدافها في الانتخابات البلدية ويحذر من المغالطات
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السياسي
القيروان: مكتب حركة النهضة يتهم أطرافا باستهدافها في الانتخابات البلدية ويحذر من المغالطات
24 فيفري 2018 | 09:24

االقيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: أكد المكتب الجهوي لحركة النهضة في القيروان في بيان صادر عنه، أن جميع الإجراءات المتعلقة بتغيير رئيس القائمة الانتخابية لبلدية القيروان قانونية، بما تؤيده الوثائق القانونية المصاحبة للملف، وبما تؤكده الهيئة المستقلة للانتخابات تطرق نص البيان إلى  أن بعض الأطراف تسعى إلى "سلك منهج التشويه وبث المغالطات على بعض الصفحات الإلكترونية" وتعمل "على إستهداف قائمة حركة النهضة بالقيروان والطعن في سلامة إجراءاتها القانونية". كما استنكر المكتب بشدة الأخبار "المغالطة للرأي العام والمستهدفة لأحد مكونات المشهد السياسي الوطني، والتي من شأنها أن تضر بالمناخ الإنتخابي العام" داعيا "كافة الجهات الإعلامية إلى تجنب مثل هذه التجاوزات المخلة بأخلاقيات النشاط الإعلامي، مؤكدين على ضرورة الحياد و الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف” حسب ما جاء في نص البيان.

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السياسي
القيروان: مكتب حركة النهضة يتهم أطرافا باستهدافها في الانتخابات البلدية ويحذر من المغالطات
24 فيفري 2018 | 09:24

االقيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: أكد المكتب الجهوي لحركة النهضة في القيروان في بيان صادر عنه، أن جميع الإجراءات المتعلقة بتغيير رئيس القائمة الانتخابية لبلدية القيروان قانونية، بما تؤيده الوثائق القانونية المصاحبة للملف، وبما تؤكده الهيئة المستقلة للانتخابات تطرق نص البيان إلى  أن بعض الأطراف تسعى إلى "سلك منهج التشويه وبث المغالطات على بعض الصفحات الإلكترونية" وتعمل "على إستهداف قائمة حركة النهضة بالقيروان والطعن في سلامة إجراءاتها القانونية". كما استنكر المكتب بشدة الأخبار "المغالطة للرأي العام والمستهدفة لأحد مكونات المشهد السياسي الوطني، والتي من شأنها أن تضر بالمناخ الإنتخابي العام" داعيا "كافة الجهات الإعلامية إلى تجنب مثل هذه التجاوزات المخلة بأخلاقيات النشاط الإعلامي، مؤكدين على ضرورة الحياد و الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف” حسب ما جاء في نص البيان.

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24 فيفري 2018 السّاعة 09:24
االقيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: أكد المكتب الجهوي لحركة النهضة في القيروان في بيان صادر عنه، أن...
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مرايــــــا:جلباب «الربيع العربي»... لـم يكن جلبابنا !
23 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مازال ما سمّي بـ«الربيع العربي» يثير الكثير من...
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23 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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23 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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عبد الجليل المسعودي
الظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.
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