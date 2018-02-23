المغرب: الأمن يعتقل الصحفي توفيق بوعشرين من مكتبه

اعتقلت الشرطة المغربية الجمعة الكاتب والصحفي توفيق بو عشرين المعروف بافتتاحياته الناقدة للسلطات في البلاد.

واعتقل بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم بعد اقتحام مجموعة من عناصر الشرطة مقر الجريدة في الدار البيضاء.

وأفاد بيان للنيابة العامة، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يعلن أنه "بناء على شكاوى توصلت بها النيابة العامة أمرت بإجراء بحث قضائي مع السيد توفيق بوعشرين كلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية".

وأكد المصدر ذاته أنه "من أجل ضمان مصلحة البحث وحفاظا على سريته وصونا لقرينة البراءة، فإنه يتعذر في هذه المرحلة الإفصاح عن موضوع الشكاوى".

وقد أصدر العاملون في هذه الصحيفة وموقع اليوم 24 بلاغا حول الحادثة قالوا فيه "نحن الصحافيون العاملين في جريدة “أخبار اليوم” و”اليوم24″، فوجئنا مساء الجمعة 23 فبراير حوالي الساعة الخامسة مساء باقتحام مجموعة من عناصر الشرطة، لمقر الجريدة في عمارة الأحباس بشارع الجيش الملكي بالدارالبيضاء.

وتم تطويق المقر من قبل عناصر أمن، معظمهم بزي مدني، وإخراج الصحافيين والتقنيين من المكتب واعتقال مدير الجريدة توفيق بوعشرين ونقله في سيارة الشرطة."