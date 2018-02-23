القيروان: العثور على رضيعة مهملة بمستشفى ابن الجزار

القيروان- الشروق أون لاين- أيمن المحرزي: عثرت مساء أمس الجمعة ، طبيبة تعمل بقسم الأطفال بمستشفى إبن الجزار بالقيروان على رضيعة عمرها 3 أيام ملقاة على الأرض بجانب مدرج القسم، و قد تم إعلام الجهات الأمنية التي تحولت على عين المكان للمعاينة كما تم الإذن بالاحتفاظ بالرضيعة، التي لم يتم التعرف على والديها بعد بقسم الاطفال.

هذا ولا يزال البحث متواصلا لمعرفة حيثيات الواقعة بالرجوع إلى كاميرا المراقبة.