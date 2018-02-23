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يوم السبت 24 فيفري 2018
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القيروان: العثور على رضيعة مهملة بمستشفى ابن الجزار
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عبد الجليل المسعودي
الظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.
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الأولى
القيروان: العثور على رضيعة مهملة بمستشفى ابن الجزار
24 فيفري 2018 | 08:52

القيروان- الشروق أون لاين- أيمن المحرزي: عثرت مساء أمس الجمعة ، طبيبة تعمل بقسم الأطفال بمستشفى إبن الجزار بالقيروان على رضيعة عمرها 3 أيام ملقاة على الأرض بجانب مدرج القسم، و قد تم إعلام الجهات الأمنية التي تحولت على عين المكان للمعاينة كما تم الإذن بالاحتفاظ بالرضيعة، التي لم يتم التعرف على والديها بعد بقسم الاطفال.

هذا ولا يزال البحث متواصلا لمعرفة حيثيات الواقعة بالرجوع إلى كاميرا المراقبة.

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الأولى
القيروان: العثور على رضيعة مهملة بمستشفى ابن الجزار
24 فيفري 2018 | 08:52

القيروان- الشروق أون لاين- أيمن المحرزي: عثرت مساء أمس الجمعة ، طبيبة تعمل بقسم الأطفال بمستشفى إبن الجزار بالقيروان على رضيعة عمرها 3 أيام ملقاة على الأرض بجانب مدرج القسم، و قد تم إعلام الجهات الأمنية التي تحولت على عين المكان للمعاينة كما تم الإذن بالاحتفاظ بالرضيعة، التي لم يتم التعرف على والديها بعد بقسم الاطفال.

هذا ولا يزال البحث متواصلا لمعرفة حيثيات الواقعة بالرجوع إلى كاميرا المراقبة.

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تعمد الاعتداء على عون حرس اثناء ضبطه: القبض على كهل بصدد التنقيب على الاثار بتستور
24 فيفري 2018 السّاعة 18:36
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات تمكنت...
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اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018 السّاعة 18:22
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، في بيان صادر عن المكتب التنفيذي الموسع، كافة الشغالين إلى...
المزيد >>
كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018 السّاعة 18:13
دارت عشية اليوم مباريات الجولة الخامسة عشرة (نتائج جزئية) لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد وقد اسفرت عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
الظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.
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