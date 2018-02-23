إيقاف امرأة مسلحة حاولت دهس الشرطة قرب البيت الأبيض

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قالت الشرطة الأمريكية اليوم السبت 24 فيفري 2018، إن إمرأة حاولت تنفيذ عملية دهس لعدد من أعوان الشرطة بحاجز أمني قرب البيت الأبيض، أمس الجمعة.
وأوقفت الشرطة السرية الأمريكية سيدة مسلحة بمسدس صدمت بسيارتها حاجزا أمنيا قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، و ذكرت "فوكس نيوز" عن مصادر في الشرطة السرية أن سائقة السيارة 'جيسيكا فورد' (35 عاما)، معروفة لدى عناصر الشرطة السرية، وهي تعاني من اختلال عقلي، ولم تكن تستهدف أمن الرئيس الأمريكي، وأنه تم توجيه اتهامات رسمية إليها.
كما أشارت المصادر إلى أن 'فورد' لم تحاول إلحاق الضرر بأحد، وأن سرعة سيارتها لحظة اصطدامها بالحاجز كان ضعيفة للغاية، أما المسدس في يديها، فقالت الشرطة إنه لم يكن موجها إلى أحد.
وكانت جيسيكا فورد قد حاولت العام الماضي تسلق الحاجز الأمني للبيت الأبيض، الأمر الذي أسفر عن إصدار قرار يحظر عليها الاقتراب من المبنى.
كما قالت وسائل إعلام أمريكية إن المقر الرئاسي أغلق لمدة حوالي نصف الساعة، جراء الحادث.
قالت الشرطة الأمريكية اليوم السبت 24 فيفري 2018، إن إمرأة حاولت تنفيذ عملية دهس لعدد من أعوان الشرطة بحاجز أمني قرب البيت الأبيض، أمس الجمعة.
وأوقفت الشرطة السرية الأمريكية سيدة مسلحة بمسدس صدمت بسيارتها حاجزا أمنيا قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، و ذكرت "فوكس نيوز" عن مصادر في الشرطة السرية أن سائقة السيارة 'جيسيكا فورد' (35 عاما)، معروفة لدى عناصر الشرطة السرية، وهي تعاني من اختلال عقلي، ولم تكن تستهدف أمن الرئيس الأمريكي، وأنه تم توجيه اتهامات رسمية إليها.
كما أشارت المصادر إلى أن 'فورد' لم تحاول إلحاق الضرر بأحد، وأن سرعة سيارتها لحظة اصطدامها بالحاجز كان ضعيفة للغاية، أما المسدس في يديها، فقالت الشرطة إنه لم يكن موجها إلى أحد.
وكانت جيسيكا فورد قد حاولت العام الماضي تسلق الحاجز الأمني للبيت الأبيض، الأمر الذي أسفر عن إصدار قرار يحظر عليها الاقتراب من المبنى.
كما قالت وسائل إعلام أمريكية إن المقر الرئاسي أغلق لمدة حوالي نصف الساعة، جراء الحادث.
-
18:49ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018
-
-
18:22اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018
-
18:13كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
17:55كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة
24 فيفري 2018
-
17:37ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها
24 فيفري 2018
-
17:22سعودي يبتز فتاة ويحصل على راتبها لمدة 14 عاما
24 فيفري 2018
-
17:08بنك ألماني للطعام يواجه الانتقادات بعد رفضه تقديم الغذاء للمهاجرين
24 فيفري 2018
-
-
16:43كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018
-
16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
24 فيفري 2018
-
-
16:14عمليات تخريب تطال الموقع الأثري " كستيليا دقاش "
24 فيفري 2018
-
16:00كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة
24 فيفري 2018
-
15:57السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون
24 فيفري 2018
-
15:45وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة
24 فيفري 2018
-
15:33مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار
24 فيفري 2018
-
15:20السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان
24 فيفري 2018
-
-
14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018