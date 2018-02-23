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يوم السبت 24 فيفري 2018
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إيقاف امرأة مسلحة حاولت دهس الشرطة قرب البيت الأبيض
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عبد الجليل المسعودي
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إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.
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الأولى
إيقاف امرأة مسلحة حاولت دهس الشرطة قرب البيت الأبيض
24 فيفري 2018 | 08:46

قالت الشرطة الأمريكية اليوم السبت 24 فيفري 2018، إن إمرأة حاولت تنفيذ عملية دهس لعدد من أعوان الشرطة بحاجز أمني قرب البيت الأبيض، أمس الجمعة.

وأوقفت الشرطة السرية الأمريكية سيدة مسلحة بمسدس صدمت بسيارتها حاجزا أمنيا قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، و ذكرت "فوكس نيوز" عن مصادر في الشرطة السرية أن سائقة السيارة 'جيسيكا فورد' (35 عاما)، معروفة لدى عناصر الشرطة السرية، وهي تعاني من اختلال عقلي، ولم تكن تستهدف أمن الرئيس الأمريكي، وأنه تم توجيه اتهامات رسمية إليها.

كما أشارت المصادر إلى أن 'فورد' لم تحاول إلحاق الضرر بأحد، وأن سرعة سيارتها لحظة اصطدامها بالحاجز كان ضعيفة للغاية، أما المسدس في يديها، فقالت الشرطة إنه لم يكن موجها إلى أحد.

وكانت جيسيكا فورد قد حاولت العام الماضي تسلق الحاجز الأمني للبيت الأبيض، الأمر الذي أسفر عن إصدار قرار يحظر عليها الاقتراب من المبنى.

كما قالت وسائل إعلام أمريكية إن المقر الرئاسي أغلق لمدة حوالي نصف الساعة، جراء الحادث.

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الأولى
إيقاف امرأة مسلحة حاولت دهس الشرطة قرب البيت الأبيض
24 فيفري 2018 | 08:46

قالت الشرطة الأمريكية اليوم السبت 24 فيفري 2018، إن إمرأة حاولت تنفيذ عملية دهس لعدد من أعوان الشرطة بحاجز أمني قرب البيت الأبيض، أمس الجمعة.

وأوقفت الشرطة السرية الأمريكية سيدة مسلحة بمسدس صدمت بسيارتها حاجزا أمنيا قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، و ذكرت "فوكس نيوز" عن مصادر في الشرطة السرية أن سائقة السيارة 'جيسيكا فورد' (35 عاما)، معروفة لدى عناصر الشرطة السرية، وهي تعاني من اختلال عقلي، ولم تكن تستهدف أمن الرئيس الأمريكي، وأنه تم توجيه اتهامات رسمية إليها.

كما أشارت المصادر إلى أن 'فورد' لم تحاول إلحاق الضرر بأحد، وأن سرعة سيارتها لحظة اصطدامها بالحاجز كان ضعيفة للغاية، أما المسدس في يديها، فقالت الشرطة إنه لم يكن موجها إلى أحد.

وكانت جيسيكا فورد قد حاولت العام الماضي تسلق الحاجز الأمني للبيت الأبيض، الأمر الذي أسفر عن إصدار قرار يحظر عليها الاقتراب من المبنى.

كما قالت وسائل إعلام أمريكية إن المقر الرئاسي أغلق لمدة حوالي نصف الساعة، جراء الحادث.

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عبد الجليل المسعودي
الظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.
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