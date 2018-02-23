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يوم السبت 24 فيفري 2018
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النفيضة: إصابة 17 عامل حضائر إثر حادث مرور
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
الظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.
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الأولى
النفيضة: إصابة 17 عامل حضائر إثر حادث مرور
24 فيفري 2018 | 08:44

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: جد صباح اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين كندار والنفيضة وتحديدا بمنطقة قائد السبسي أسفر عن تسجيل 17 إصابة متفاوتة الخطورة حيث تحولت وحدات من الحماية المدنية مصحوبة بسيارات إسعاف بالإضافة إلى وحدة الإنعاش المتنقلة التابعة للمستشفى الجامعي سهلول.

وقد تم تحويل المصابين إلى عدد من المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة وتجدر الإشارة إلى أن سبب الحادث يعود إلى انفجار إحدى الإطارات المطاطية للشاحنة التي تقلّ كانت مجموعة من عملة الحظائر.

*صورة تعبيرية
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النفيضة: إصابة 17 عامل حضائر إثر حادث مرور
24 فيفري 2018 | 08:44

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: جد صباح اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين كندار والنفيضة وتحديدا بمنطقة قائد السبسي أسفر عن تسجيل 17 إصابة متفاوتة الخطورة حيث تحولت وحدات من الحماية المدنية مصحوبة بسيارات إسعاف بالإضافة إلى وحدة الإنعاش المتنقلة التابعة للمستشفى الجامعي سهلول.

وقد تم تحويل المصابين إلى عدد من المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة وتجدر الإشارة إلى أن سبب الحادث يعود إلى انفجار إحدى الإطارات المطاطية للشاحنة التي تقلّ كانت مجموعة من عملة الحظائر.

*صورة تعبيرية
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ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
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تعمد الاعتداء على عون حرس اثناء ضبطه: القبض على كهل بصدد التنقيب على الاثار بتستور
24 فيفري 2018 السّاعة 18:36
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات تمكنت...
المزيد >>
اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018 السّاعة 18:22
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، في بيان صادر عن المكتب التنفيذي الموسع، كافة الشغالين إلى...
المزيد >>
كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018 السّاعة 18:13
دارت عشية اليوم مباريات الجولة الخامسة عشرة (نتائج جزئية) لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد وقد اسفرت عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
الظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.
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