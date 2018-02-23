النفيضة: إصابة 17 عامل حضائر إثر حادث مرور

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: جد صباح اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين كندار والنفيضة وتحديدا بمنطقة قائد السبسي أسفر عن تسجيل 17 إصابة متفاوتة الخطورة حيث تحولت وحدات من الحماية المدنية مصحوبة بسيارات إسعاف بالإضافة إلى وحدة الإنعاش المتنقلة التابعة للمستشفى الجامعي سهلول.

وقد تم تحويل المصابين إلى عدد من المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة وتجدر الإشارة إلى أن سبب الحادث يعود إلى انفجار إحدى الإطارات المطاطية للشاحنة التي تقلّ كانت مجموعة من عملة الحظائر.

*صورة تعبيرية