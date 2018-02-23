دراسة تثبت أن الدماغ البشري يصاب بالشيخوخة بدءا من سن الـ25

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أثبت علماء من جامعة /لانكستر/ بإنغلترا أن الدماغ البشري يصاب بالشيخوخة بعد سن الـ25 عاما، حيث أن السائل النخاعي المتواجد في الدماغ والنخاع الشوكي، يغير سرعة حركته لدى أولئك الأكبر سناً من منتصف العشرينيات.
وترتبط الحركات مثل التنفس ومعدل ضربات القلب بالتغيرات في حركة السائل النخاعي، والتي ترتبط بدورها مع حالات شائعة مثل التصلب المتعدد وارتفاع ضغط الدم.
وقالت معدة البحث البروفيسورة أنيتا ستيفانوفسكا من الجامعة "أظهرت النتائج الأولية وجود أدلة على ضعف حركة السائل النخاعي لدى المشاركين في الدراسة فوق سن الـ 25 "، مشيرة إلى أن شيخوخة الدماغ قد تبدأ في وقت سابق مما كان متوقعا".
وأوضحت ستيفانوفسكا أن الدراسات المستقبلية يمكن أن توفر المزيد من الاكتشافات عن مختلف الأمراض العصبية والشيخوخة ذات الصلة.
ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه التغييرات في حركة السائل النخاعي سترتبط باضطرابات الدماغ التي عادة ما تؤثر على كبار السن، مثل الخرف.
وأشارت البروفيسورة ستيفانوفسكا إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها تحتاج إلى إجراء المزيد من البحوث وأنها قد تفتح آفاقا جديدة في فهم وتشخيص الأمراض العصبية المختلفة والشيخوخة ذات الصلة لتحسين إجراءات التشخيص للمرضى.
وتشير البحوث السابقة إلى أن حجم ووزن الدماغ يبدآن في الانخفاض بنحو 5% في العقد الواحد عندما يصل الشخص إلى سن الـ40.
أثبت علماء من جامعة /لانكستر/ بإنغلترا أن الدماغ البشري يصاب بالشيخوخة بعد سن الـ25 عاما، حيث أن السائل النخاعي المتواجد في الدماغ والنخاع الشوكي، يغير سرعة حركته لدى أولئك الأكبر سناً من منتصف العشرينيات.
وترتبط الحركات مثل التنفس ومعدل ضربات القلب بالتغيرات في حركة السائل النخاعي، والتي ترتبط بدورها مع حالات شائعة مثل التصلب المتعدد وارتفاع ضغط الدم.
وقالت معدة البحث البروفيسورة أنيتا ستيفانوفسكا من الجامعة "أظهرت النتائج الأولية وجود أدلة على ضعف حركة السائل النخاعي لدى المشاركين في الدراسة فوق سن الـ 25 "، مشيرة إلى أن شيخوخة الدماغ قد تبدأ في وقت سابق مما كان متوقعا".
وأوضحت ستيفانوفسكا أن الدراسات المستقبلية يمكن أن توفر المزيد من الاكتشافات عن مختلف الأمراض العصبية والشيخوخة ذات الصلة.
ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه التغييرات في حركة السائل النخاعي سترتبط باضطرابات الدماغ التي عادة ما تؤثر على كبار السن، مثل الخرف.
وأشارت البروفيسورة ستيفانوفسكا إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها تحتاج إلى إجراء المزيد من البحوث وأنها قد تفتح آفاقا جديدة في فهم وتشخيص الأمراض العصبية المختلفة والشيخوخة ذات الصلة لتحسين إجراءات التشخيص للمرضى.
وتشير البحوث السابقة إلى أن حجم ووزن الدماغ يبدآن في الانخفاض بنحو 5% في العقد الواحد عندما يصل الشخص إلى سن الـ40.
-
00:48دراسة تثبت أن الدماغ البشري يصاب بالشيخوخة بدءا من سن الـ25
24 فيفري 2018
-
00:43بلاتر يدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026
24 فيفري 2018
-
00:38مجلس الأمن يصوت اليوم السبت على قرار لوقف إطلاق النار في سوريا
24 فيفري 2018
-
23:55البرتغالي سيميدو مدافع فياريال يواجه تهمة الخطف ومحاولة القتل
23 فيفري 2018
-
23:41بمناسبة الذكرى الاولى لاعتصام الكامور: وقفة احتجاجية هذا الاحد
23 فيفري 2018
-
23:26تعيين اشرف الشرقي على رأس ايام قرطاج الموسيقية
23 فيفري 2018
-
23:05الشرطة الإسبانية تقتحم الطائرة الخاصة بـ بيب غوارديولا
23 فيفري 2018
-
22:22عمدة مدينة أمريكية ترفع راتب حارسها الشخصي لألف ضعف لقاء خدماته الجنسية
23 فيفري 2018
-
22:09تونس تتطلع إلى استقبال 20 ألف طالب إفريقي في أفق سنة 2020
23 فيفري 2018
-
22:03الممثل مراد كروت في حالة صحية حرجة
23 فيفري 2018
-
21:49توضيح من رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس
23 فيفري 2018
-
21:41الاحتياطي من العملة الصعبة ينزل إلى مستوى 82 يوم توريد
23 فيفري 2018
-
21:18الجزائر: كشف مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي مع مالي
23 فيفري 2018
-
21:10الاعلان عن الانطلاق الرسمي لمشروع "شنوة غدوة" الموجه للطلبة
23 فيفري 2018
-
21:04وزارة الشؤون الدينية تمضي ثلاث اتفاقيات مع مكونات المجتمع المدني
23 فيفري 2018
-
20:52الترجي يلتقي العربي القطري في نصف نهائي البطولة العربية للاندية في الكرة الطائرة
23 فيفري 2018
-
20:42الكاف: مائدة يوغرطة حاضرة في تظاهرة 24 ساعة مسرحا
23 فيفري 2018
-
20:30غضب فلسطيني بعد إعلان نقل السفارة بذكرى النكبة
23 فيفري 2018
-
20:16ماهر الكنزراي مدربا جديدا لنادي احد السعودي
23 فيفري 2018
-
20:10الدور ثمن النهائي للكأس: الترفيع في عدد الجماهير في هذه المقابلات
23 فيفري 2018