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يوم السبت 24 فيفري 2018
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دراسة تثبت أن الدماغ البشري يصاب بالشيخوخة بدءا من سن الـ25
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الأولى
دراسة تثبت أن الدماغ البشري يصاب بالشيخوخة بدءا من سن الـ25
24 فيفري 2018 | 00:48

أثبت علماء من جامعة /لانكستر/ بإنغلترا أن الدماغ البشري يصاب بالشيخوخة بعد سن الـ25 عاما، حيث أن السائل النخاعي المتواجد في الدماغ والنخاع الشوكي، يغير سرعة حركته لدى أولئك الأكبر سناً من منتصف العشرينيات.

وترتبط الحركات مثل التنفس ومعدل ضربات القلب بالتغيرات في حركة السائل النخاعي، والتي ترتبط بدورها مع حالات شائعة مثل التصلب المتعدد وارتفاع ضغط الدم.

وقالت معدة البحث البروفيسورة أنيتا ستيفانوفسكا من الجامعة "أظهرت النتائج الأولية وجود أدلة على ضعف حركة السائل النخاعي لدى المشاركين في الدراسة فوق سن الـ 25 "، مشيرة إلى أن شيخوخة الدماغ قد تبدأ في وقت سابق مما كان متوقعا".

وأوضحت ستيفانوفسكا أن الدراسات المستقبلية يمكن أن توفر المزيد من الاكتشافات عن مختلف الأمراض العصبية والشيخوخة ذات الصلة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه التغييرات في حركة السائل النخاعي سترتبط باضطرابات الدماغ التي عادة ما تؤثر على كبار السن، مثل الخرف.

وأشارت البروفيسورة ستيفانوفسكا إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها تحتاج إلى إجراء المزيد من البحوث وأنها قد تفتح آفاقا جديدة في فهم وتشخيص الأمراض العصبية المختلفة والشيخوخة ذات الصلة لتحسين إجراءات التشخيص للمرضى.

وتشير البحوث السابقة إلى أن حجم ووزن الدماغ يبدآن في الانخفاض بنحو 5% في العقد الواحد عندما يصل الشخص إلى سن الـ40.

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الأولى
دراسة تثبت أن الدماغ البشري يصاب بالشيخوخة بدءا من سن الـ25
24 فيفري 2018 | 00:48

أثبت علماء من جامعة /لانكستر/ بإنغلترا أن الدماغ البشري يصاب بالشيخوخة بعد سن الـ25 عاما، حيث أن السائل النخاعي المتواجد في الدماغ والنخاع الشوكي، يغير سرعة حركته لدى أولئك الأكبر سناً من منتصف العشرينيات.

وترتبط الحركات مثل التنفس ومعدل ضربات القلب بالتغيرات في حركة السائل النخاعي، والتي ترتبط بدورها مع حالات شائعة مثل التصلب المتعدد وارتفاع ضغط الدم.

وقالت معدة البحث البروفيسورة أنيتا ستيفانوفسكا من الجامعة "أظهرت النتائج الأولية وجود أدلة على ضعف حركة السائل النخاعي لدى المشاركين في الدراسة فوق سن الـ 25 "، مشيرة إلى أن شيخوخة الدماغ قد تبدأ في وقت سابق مما كان متوقعا".

وأوضحت ستيفانوفسكا أن الدراسات المستقبلية يمكن أن توفر المزيد من الاكتشافات عن مختلف الأمراض العصبية والشيخوخة ذات الصلة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه التغييرات في حركة السائل النخاعي سترتبط باضطرابات الدماغ التي عادة ما تؤثر على كبار السن، مثل الخرف.

وأشارت البروفيسورة ستيفانوفسكا إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها تحتاج إلى إجراء المزيد من البحوث وأنها قد تفتح آفاقا جديدة في فهم وتشخيص الأمراض العصبية المختلفة والشيخوخة ذات الصلة لتحسين إجراءات التشخيص للمرضى.

وتشير البحوث السابقة إلى أن حجم ووزن الدماغ يبدآن في الانخفاض بنحو 5% في العقد الواحد عندما يصل الشخص إلى سن الـ40.

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عبد الجليل المسعودي
الظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.
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