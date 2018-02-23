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يوم السبت 24 فيفري 2018
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بلاتر يدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026
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الأولى
بلاتر يدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026
24 فيفري 2018 | 00:43

عبر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر، عن دعمه للمغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

ونشر بلاتر تغريدة على موقعه الرسمي في تويتر جاء فيها ” ملفات الترشيح المشترك قوبلت بالرفض من طرف الفيفا بعد كأس العالم 2002.. المغرب سيكون البلد المستضيف لمونديال 2026 منطقيا.. لقد حان الوقت للعودة إلى إفريقيا مجددا”.

وقدم المغرب ملف ترشيحه لاستضافة نهائيات مونديال 2026 في أغسطس الماضي، وهذه هي المرة الخامسة التي يطلب فيها استضافة هذا الحدث الكروي العالمي، بعد محاولات سابقة لتنظيم مونديالات 1994، 1998، 2006 و2010، دون أن يفلح في ذلك.

وسيتنافس المغرب على استضافة مونديال 2026 مع الملف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، حيث سيصوّت أعضاء الفيفا في 13 جوان المقبل على البلد الذي سيحظى بالتنظيم، علما أن جميع المرشحين يتعين عليهم إرسال الوثائق والملفات الخاصة بهم إلى الفيفا، قبل 16 مارس المقبل.

يذكر أن “الفيفا”، قرر مطلع العام الماضي زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 إلى 48 منتخبا.

ولن يشمل النظام الجديد بطولتي كأس العالم في روسيا عام 2018، وفي قطر عام 2022، إذ سيشارك 32 منتخبا في هاتين البطولتين.

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الأولى
بلاتر يدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026
24 فيفري 2018 | 00:43

عبر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر، عن دعمه للمغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

ونشر بلاتر تغريدة على موقعه الرسمي في تويتر جاء فيها ” ملفات الترشيح المشترك قوبلت بالرفض من طرف الفيفا بعد كأس العالم 2002.. المغرب سيكون البلد المستضيف لمونديال 2026 منطقيا.. لقد حان الوقت للعودة إلى إفريقيا مجددا”.

وقدم المغرب ملف ترشيحه لاستضافة نهائيات مونديال 2026 في أغسطس الماضي، وهذه هي المرة الخامسة التي يطلب فيها استضافة هذا الحدث الكروي العالمي، بعد محاولات سابقة لتنظيم مونديالات 1994، 1998، 2006 و2010، دون أن يفلح في ذلك.

وسيتنافس المغرب على استضافة مونديال 2026 مع الملف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، حيث سيصوّت أعضاء الفيفا في 13 جوان المقبل على البلد الذي سيحظى بالتنظيم، علما أن جميع المرشحين يتعين عليهم إرسال الوثائق والملفات الخاصة بهم إلى الفيفا، قبل 16 مارس المقبل.

يذكر أن “الفيفا”، قرر مطلع العام الماضي زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 إلى 48 منتخبا.

ولن يشمل النظام الجديد بطولتي كأس العالم في روسيا عام 2018، وفي قطر عام 2022، إذ سيشارك 32 منتخبا في هاتين البطولتين.

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عبد الجليل المسعودي
الظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.
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