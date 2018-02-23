بلاتر يدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026

-
00:48دراسة تثبت أن الدماغ البشري يصاب بالشيخوخة بدءا من سن الـ25
24 فيفري 2018
-
00:43بلاتر يدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026
24 فيفري 2018
-
00:38مجلس الأمن يصوت اليوم السبت على قرار لوقف إطلاق النار في سوريا
24 فيفري 2018
-
23:55البرتغالي سيميدو مدافع فياريال يواجه تهمة الخطف ومحاولة القتل
23 فيفري 2018
-
23:41بمناسبة الذكرى الاولى لاعتصام الكامور: وقفة احتجاجية هذا الاحد
23 فيفري 2018
-
23:26تعيين اشرف الشرقي على رأس ايام قرطاج الموسيقية
23 فيفري 2018
-
23:05الشرطة الإسبانية تقتحم الطائرة الخاصة بـ بيب غوارديولا
23 فيفري 2018
-
22:22عمدة مدينة أمريكية ترفع راتب حارسها الشخصي لألف ضعف لقاء خدماته الجنسية
23 فيفري 2018
-
22:09تونس تتطلع إلى استقبال 20 ألف طالب إفريقي في أفق سنة 2020
23 فيفري 2018
-
22:03الممثل مراد كروت في حالة صحية حرجة
23 فيفري 2018
-
21:49توضيح من رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس
23 فيفري 2018
-
21:41الاحتياطي من العملة الصعبة ينزل إلى مستوى 82 يوم توريد
23 فيفري 2018
-
21:18الجزائر: كشف مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي مع مالي
23 فيفري 2018
-
21:10الاعلان عن الانطلاق الرسمي لمشروع "شنوة غدوة" الموجه للطلبة
23 فيفري 2018
-
21:04وزارة الشؤون الدينية تمضي ثلاث اتفاقيات مع مكونات المجتمع المدني
23 فيفري 2018
-
20:52الترجي يلتقي العربي القطري في نصف نهائي البطولة العربية للاندية في الكرة الطائرة
23 فيفري 2018
-
20:42الكاف: مائدة يوغرطة حاضرة في تظاهرة 24 ساعة مسرحا
23 فيفري 2018
-
20:30غضب فلسطيني بعد إعلان نقل السفارة بذكرى النكبة
23 فيفري 2018
-
20:16ماهر الكنزراي مدربا جديدا لنادي احد السعودي
23 فيفري 2018
-
20:10الدور ثمن النهائي للكأس: الترفيع في عدد الجماهير في هذه المقابلات
23 فيفري 2018
عبر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر، عن دعمه للمغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.
ونشر بلاتر تغريدة على موقعه الرسمي في تويتر جاء فيها ” ملفات الترشيح المشترك قوبلت بالرفض من طرف الفيفا بعد كأس العالم 2002.. المغرب سيكون البلد المستضيف لمونديال 2026 منطقيا.. لقد حان الوقت للعودة إلى إفريقيا مجددا”.
وقدم المغرب ملف ترشيحه لاستضافة نهائيات مونديال 2026 في أغسطس الماضي، وهذه هي المرة الخامسة التي يطلب فيها استضافة هذا الحدث الكروي العالمي، بعد محاولات سابقة لتنظيم مونديالات 1994، 1998، 2006 و2010، دون أن يفلح في ذلك.
وسيتنافس المغرب على استضافة مونديال 2026 مع الملف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، حيث سيصوّت أعضاء الفيفا في 13 جوان المقبل على البلد الذي سيحظى بالتنظيم، علما أن جميع المرشحين يتعين عليهم إرسال الوثائق والملفات الخاصة بهم إلى الفيفا، قبل 16 مارس المقبل.
يذكر أن “الفيفا”، قرر مطلع العام الماضي زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 إلى 48 منتخبا.
ولن يشمل النظام الجديد بطولتي كأس العالم في روسيا عام 2018، وفي قطر عام 2022، إذ سيشارك 32 منتخبا في هاتين البطولتين.
عبر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر، عن دعمه للمغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.
ونشر بلاتر تغريدة على موقعه الرسمي في تويتر جاء فيها ” ملفات الترشيح المشترك قوبلت بالرفض من طرف الفيفا بعد كأس العالم 2002.. المغرب سيكون البلد المستضيف لمونديال 2026 منطقيا.. لقد حان الوقت للعودة إلى إفريقيا مجددا”.
وقدم المغرب ملف ترشيحه لاستضافة نهائيات مونديال 2026 في أغسطس الماضي، وهذه هي المرة الخامسة التي يطلب فيها استضافة هذا الحدث الكروي العالمي، بعد محاولات سابقة لتنظيم مونديالات 1994، 1998، 2006 و2010، دون أن يفلح في ذلك.
وسيتنافس المغرب على استضافة مونديال 2026 مع الملف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، حيث سيصوّت أعضاء الفيفا في 13 جوان المقبل على البلد الذي سيحظى بالتنظيم، علما أن جميع المرشحين يتعين عليهم إرسال الوثائق والملفات الخاصة بهم إلى الفيفا، قبل 16 مارس المقبل.
يذكر أن “الفيفا”، قرر مطلع العام الماضي زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 إلى 48 منتخبا.
ولن يشمل النظام الجديد بطولتي كأس العالم في روسيا عام 2018، وفي قطر عام 2022، إذ سيشارك 32 منتخبا في هاتين البطولتين.
-
00:48دراسة تثبت أن الدماغ البشري يصاب بالشيخوخة بدءا من سن الـ25
24 فيفري 2018
-
00:43بلاتر يدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026
24 فيفري 2018
-
00:38مجلس الأمن يصوت اليوم السبت على قرار لوقف إطلاق النار في سوريا
24 فيفري 2018
-
23:55البرتغالي سيميدو مدافع فياريال يواجه تهمة الخطف ومحاولة القتل
23 فيفري 2018
-
23:41بمناسبة الذكرى الاولى لاعتصام الكامور: وقفة احتجاجية هذا الاحد
23 فيفري 2018
-
23:26تعيين اشرف الشرقي على رأس ايام قرطاج الموسيقية
23 فيفري 2018
-
23:05الشرطة الإسبانية تقتحم الطائرة الخاصة بـ بيب غوارديولا
23 فيفري 2018
-
22:22عمدة مدينة أمريكية ترفع راتب حارسها الشخصي لألف ضعف لقاء خدماته الجنسية
23 فيفري 2018
-
22:09تونس تتطلع إلى استقبال 20 ألف طالب إفريقي في أفق سنة 2020
23 فيفري 2018
-
22:03الممثل مراد كروت في حالة صحية حرجة
23 فيفري 2018
-
21:49توضيح من رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس
23 فيفري 2018
-
21:41الاحتياطي من العملة الصعبة ينزل إلى مستوى 82 يوم توريد
23 فيفري 2018
-
21:18الجزائر: كشف مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي مع مالي
23 فيفري 2018
-
21:10الاعلان عن الانطلاق الرسمي لمشروع "شنوة غدوة" الموجه للطلبة
23 فيفري 2018
-
21:04وزارة الشؤون الدينية تمضي ثلاث اتفاقيات مع مكونات المجتمع المدني
23 فيفري 2018
-
20:52الترجي يلتقي العربي القطري في نصف نهائي البطولة العربية للاندية في الكرة الطائرة
23 فيفري 2018
-
20:42الكاف: مائدة يوغرطة حاضرة في تظاهرة 24 ساعة مسرحا
23 فيفري 2018
-
20:30غضب فلسطيني بعد إعلان نقل السفارة بذكرى النكبة
23 فيفري 2018
-
20:16ماهر الكنزراي مدربا جديدا لنادي احد السعودي
23 فيفري 2018
-
20:10الدور ثمن النهائي للكأس: الترفيع في عدد الجماهير في هذه المقابلات
23 فيفري 2018