مجلس الأمن يصوت اليوم السبت على قرار لوقف إطلاق النار في سوريا

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صرح ممثل الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العطية، إن تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الخاص بوقف إطلاق النار في سوريا سيتم، اليوم السبت.
وقال العطية، إن "التصويت حول سوريا سيجري، غدا، عند الظهر".
وبدوره، قال الممثل الدائم للسويد لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ "نأمل أن نتخذ قرارا".
وتترأس الكويت مجلس الأمن خلال شهر فبراير، وقالت البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق، إن مجلس الأمن الدولي أرجأ، اليوم الجمعة، التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتوصيل المساعدات والقيام بعمليات إجلاء طبي.
وذكرت وكالة "رويترز" أن هناك خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة على نص مشروع القرار الذي اقترحته السويد والكويت. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد قال يوم الجمعة، إن بلاده لا تملك أدلة تشير إلى أن التحالف الدولي يعتبر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي هدفا، مشيرا إلى أنه يمثل المشكلة الرئيسية في الغوطة الشرقية.
ولفت الوزير إلى أن بلاده مستعدة للموافقة على نص قرار الأمم المتحدة بشأن هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية، لكن يجب تقديم ضمانات من أصحاب النفوذ على المسلحين.
وتابع لافروف، "لكي يكون هذا القرار فعالا، نقترح صيغة تجعل الهدنة حقيقية وتستند إلى ضمانات جميع من هم داخل الغوطة الشرقية"، مضيفا، "الضمانات يجب أن تكون مدعومة من الأطراف الخارجية، وقبل كل شيء، الذين لديهم تأثير على الجماعات المتطرفة التي استقرت في هذه الضاحية من دمشق".
صرح ممثل الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العطية، إن تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الخاص بوقف إطلاق النار في سوريا سيتم، اليوم السبت.
وقال العطية، إن "التصويت حول سوريا سيجري، غدا، عند الظهر".
وبدوره، قال الممثل الدائم للسويد لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ "نأمل أن نتخذ قرارا".
وتترأس الكويت مجلس الأمن خلال شهر فبراير، وقالت البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق، إن مجلس الأمن الدولي أرجأ، اليوم الجمعة، التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتوصيل المساعدات والقيام بعمليات إجلاء طبي.
وذكرت وكالة "رويترز" أن هناك خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة على نص مشروع القرار الذي اقترحته السويد والكويت. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد قال يوم الجمعة، إن بلاده لا تملك أدلة تشير إلى أن التحالف الدولي يعتبر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي هدفا، مشيرا إلى أنه يمثل المشكلة الرئيسية في الغوطة الشرقية.
ولفت الوزير إلى أن بلاده مستعدة للموافقة على نص قرار الأمم المتحدة بشأن هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية، لكن يجب تقديم ضمانات من أصحاب النفوذ على المسلحين.
وتابع لافروف، "لكي يكون هذا القرار فعالا، نقترح صيغة تجعل الهدنة حقيقية وتستند إلى ضمانات جميع من هم داخل الغوطة الشرقية"، مضيفا، "الضمانات يجب أن تكون مدعومة من الأطراف الخارجية، وقبل كل شيء، الذين لديهم تأثير على الجماعات المتطرفة التي استقرت في هذه الضاحية من دمشق".
-
00:48دراسة تثبت أن الدماغ البشري يصاب بالشيخوخة بدءا من سن الـ25
24 فيفري 2018
-
00:43بلاتر يدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026
24 فيفري 2018
-
00:38مجلس الأمن يصوت اليوم السبت على قرار لوقف إطلاق النار في سوريا
24 فيفري 2018
-
23:55البرتغالي سيميدو مدافع فياريال يواجه تهمة الخطف ومحاولة القتل
23 فيفري 2018
-
23:41بمناسبة الذكرى الاولى لاعتصام الكامور: وقفة احتجاجية هذا الاحد
23 فيفري 2018
-
23:26تعيين اشرف الشرقي على رأس ايام قرطاج الموسيقية
23 فيفري 2018
-
23:05الشرطة الإسبانية تقتحم الطائرة الخاصة بـ بيب غوارديولا
23 فيفري 2018
-
22:22عمدة مدينة أمريكية ترفع راتب حارسها الشخصي لألف ضعف لقاء خدماته الجنسية
23 فيفري 2018
-
22:09تونس تتطلع إلى استقبال 20 ألف طالب إفريقي في أفق سنة 2020
23 فيفري 2018
-
22:03الممثل مراد كروت في حالة صحية حرجة
23 فيفري 2018
-
21:49توضيح من رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس
23 فيفري 2018
-
21:41الاحتياطي من العملة الصعبة ينزل إلى مستوى 82 يوم توريد
23 فيفري 2018
-
21:18الجزائر: كشف مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي مع مالي
23 فيفري 2018
-
21:10الاعلان عن الانطلاق الرسمي لمشروع "شنوة غدوة" الموجه للطلبة
23 فيفري 2018
-
21:04وزارة الشؤون الدينية تمضي ثلاث اتفاقيات مع مكونات المجتمع المدني
23 فيفري 2018
-
20:52الترجي يلتقي العربي القطري في نصف نهائي البطولة العربية للاندية في الكرة الطائرة
23 فيفري 2018
-
20:42الكاف: مائدة يوغرطة حاضرة في تظاهرة 24 ساعة مسرحا
23 فيفري 2018
-
20:30غضب فلسطيني بعد إعلان نقل السفارة بذكرى النكبة
23 فيفري 2018
-
20:16ماهر الكنزراي مدربا جديدا لنادي احد السعودي
23 فيفري 2018
-
20:10الدور ثمن النهائي للكأس: الترفيع في عدد الجماهير في هذه المقابلات
23 فيفري 2018