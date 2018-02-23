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يوم السبت 24 فيفري 2018
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جريدة الشروق ليوم السبت 24 فيفري 2018
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
الظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.
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الأولى
جريدة الشروق ليوم السبت 24 فيفري 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 فيفري 2018

جريدة الشروق ليوم السبت 24 فيفري 2018

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الأولى
جريدة الشروق ليوم السبت 24 فيفري 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 فيفري 2018

جريدة الشروق ليوم السبت 24 فيفري 2018

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دراسة تثبت أن الدماغ البشري يصاب بالشيخوخة بدءا من سن الـ25
24 فيفري 2018 السّاعة 00:48
أثبت علماء من جامعة /لانكستر/ بإنغلترا أن الدماغ البشري يصاب بالشيخوخة بعد سن الـ25 عاما، حيث أن السائل...
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بلاتر يدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026
24 فيفري 2018 السّاعة 00:43
عبر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر، عن دعمه للمغرب لاستضافة نهائيات...
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مجلس الأمن يصوت اليوم السبت على قرار لوقف إطلاق النار في سوريا
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صرح ممثل الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العطية، إن تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الخاص...
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24 فيفري 2018 السّاعة 00:00
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المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
الظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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