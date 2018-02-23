إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف

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قرر قاضى التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إحالة رجل الأعمال شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، وذلك في جرائم تتعلق بشبهة تدليس واستغلال موظف لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
وأفاد الناطق الرسمي باسم القطب، سفيان السليطي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأنه تم جلب جراية وهو في حالة ايقاف وإعلامه بقرار ختم البحث في قضية تدليس عقود.
تجدر الاشارة الى أن مصادر صحفية كشفت أن بعض الرخص والمناقصات تم منحها لشركات شفيق جراية مقابل مبالغ مالية متفاوتة الى جانب البناء دون رخصة والحصول على عقارات وأراض بصورة غير قانونية. وتم إيقاف 3 موظفين ببلدية المرسى لهم علاقة مباشرة بأحد المديرين العاملين بشركات شفيق جراية المختصة في العقارات.
من جهة أخرى، أفاد فيصل الجدلاوى محامى رجل الأعمال شفيق الجراية، بأنه تم أمس الخميس استكمال التحقيق مع منوبه من قبل قاضى التحقيق العسكري في قضية التآمر على أمن الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم اجراء المكافحات قبل ختم البحث التحقيقي القضائي.
قرر قاضى التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إحالة رجل الأعمال شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، وذلك في جرائم تتعلق بشبهة تدليس واستغلال موظف لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
وأفاد الناطق الرسمي باسم القطب، سفيان السليطي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأنه تم جلب جراية وهو في حالة ايقاف وإعلامه بقرار ختم البحث في قضية تدليس عقود.
تجدر الاشارة الى أن مصادر صحفية كشفت أن بعض الرخص والمناقصات تم منحها لشركات شفيق جراية مقابل مبالغ مالية متفاوتة الى جانب البناء دون رخصة والحصول على عقارات وأراض بصورة غير قانونية. وتم إيقاف 3 موظفين ببلدية المرسى لهم علاقة مباشرة بأحد المديرين العاملين بشركات شفيق جراية المختصة في العقارات.
من جهة أخرى، أفاد فيصل الجدلاوى محامى رجل الأعمال شفيق الجراية، بأنه تم أمس الخميس استكمال التحقيق مع منوبه من قبل قاضى التحقيق العسكري في قضية التآمر على أمن الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم اجراء المكافحات قبل ختم البحث التحقيقي القضائي.
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018