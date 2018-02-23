-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018
الحمامات - الشروق اون لاين - ايمان:
نظمت وزارة العدل اليوم بمدينة الحمامات ملتقى تكويني حول " إجراءات التقاضي لدى المحكمة العقارية " لفائدة عدد هام من كتبة المحكمة العقارية وفروعها، بحضور رئيس المحكمة العقارية أحمد الحافي وثلة من القضاة المختصين في القضاء العقاري.
وقد شهد الملتقى تقديم أربع مداخلات أمّنها بعض كتبة المحكمة العقارية وفروعها وتعلقت بـ" إشهار مطلب التسجيل وتنفيذ الحكم المتعلق به " و " إشهار مطلب التحيين وتنفيذ الحكم الخاص به "، كما مثّل النقاش الذي دار بين المشاركين في أشغال الملتقى مناسبة لاستعراض الدور الهام الذي تلعبه منظومة القضاء العقاري في تسوية الأوضاع العقارية واستقرار الملكية العقارية بفضل ما تقوم به الإطارات العاملة بالمحكمة العقارية مركزيا وجهويا من جهود كبيرة في سبيل الارتقاء بالخدمة الإدارية المقدمة لجميع المتعاملين مع المحكمة العقارية وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
كما تم التطرق إلى حرص المشرّع التونسي على وضع منظومة متكاملة لحسن سير الإجراءات أمام المحكمة العقارية، أسند بموجبها لكاتب المحكمة بها أعمالا إدارية متقدمة وهامة في كل مرحلة من مراحل الإجراءات ومنها تلك المتعلقة بإشهار مطالب التسجيل و التحيين وتنفيذ الأحكام المتعلقة بها لاحقا .
ومن جانبه أكد احمد الحافي رئيس المحكمة العقارية على أهمية مثل هذه الملتقيات، لما توفره من فرص للإطلاع على أحدث الطرق والمناهج في المجال، إلى جانب الاستماع إلى مشاغل العاملين بالقطاع وتبادل الآراء معهم، مشيرا كذلك إلى حرص وزارة العدل على أن لا تدّخر أي جهد في سبيل مزيد الإحاطة بأعوان كتابات المحاكم وتوفير ما أمكن من وسائل لإنجاح أعمالهم.
الحمامات - الشروق اون لاين - ايمان:
نظمت وزارة العدل اليوم بمدينة الحمامات ملتقى تكويني حول " إجراءات التقاضي لدى المحكمة العقارية " لفائدة عدد هام من كتبة المحكمة العقارية وفروعها، بحضور رئيس المحكمة العقارية أحمد الحافي وثلة من القضاة المختصين في القضاء العقاري.
وقد شهد الملتقى تقديم أربع مداخلات أمّنها بعض كتبة المحكمة العقارية وفروعها وتعلقت بـ" إشهار مطلب التسجيل وتنفيذ الحكم المتعلق به " و " إشهار مطلب التحيين وتنفيذ الحكم الخاص به "، كما مثّل النقاش الذي دار بين المشاركين في أشغال الملتقى مناسبة لاستعراض الدور الهام الذي تلعبه منظومة القضاء العقاري في تسوية الأوضاع العقارية واستقرار الملكية العقارية بفضل ما تقوم به الإطارات العاملة بالمحكمة العقارية مركزيا وجهويا من جهود كبيرة في سبيل الارتقاء بالخدمة الإدارية المقدمة لجميع المتعاملين مع المحكمة العقارية وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
كما تم التطرق إلى حرص المشرّع التونسي على وضع منظومة متكاملة لحسن سير الإجراءات أمام المحكمة العقارية، أسند بموجبها لكاتب المحكمة بها أعمالا إدارية متقدمة وهامة في كل مرحلة من مراحل الإجراءات ومنها تلك المتعلقة بإشهار مطالب التسجيل و التحيين وتنفيذ الأحكام المتعلقة بها لاحقا .
ومن جانبه أكد احمد الحافي رئيس المحكمة العقارية على أهمية مثل هذه الملتقيات، لما توفره من فرص للإطلاع على أحدث الطرق والمناهج في المجال، إلى جانب الاستماع إلى مشاغل العاملين بالقطاع وتبادل الآراء معهم، مشيرا كذلك إلى حرص وزارة العدل على أن لا تدّخر أي جهد في سبيل مزيد الإحاطة بأعوان كتابات المحاكم وتوفير ما أمكن من وسائل لإنجاح أعمالهم.
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018