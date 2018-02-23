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يوم الجمعة 23 فيفري 2018
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"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
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الأولى
"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018 | 17:43

الحمامات -  الشروق اون لاين  - ايمان:

نظمت وزارة العدل اليوم بمدينة الحمامات ملتقى تكويني حول " إجراءات التقاضي لدى المحكمة العقارية " لفائدة عدد هام من كتبة المحكمة العقارية وفروعها، بحضور رئيس المحكمة العقارية  أحمد الحافي وثلة من القضاة المختصين في القضاء العقاري.

وقد شهد الملتقى تقديم أربع مداخلات أمّنها بعض كتبة المحكمة العقارية وفروعها وتعلقت بـ" إشهار مطلب التسجيل وتنفيذ الحكم المتعلق به  " و " إشهار مطلب التحيين وتنفيذ الحكم الخاص به "، كما مثّل النقاش الذي دار بين المشاركين في أشغال الملتقى مناسبة لاستعراض الدور الهام الذي تلعبه منظومة القضاء العقاري في تسوية الأوضاع العقارية واستقرار الملكية العقارية بفضل ما تقوم به الإطارات العاملة بالمحكمة العقارية مركزيا وجهويا من جهود كبيرة في سبيل الارتقاء بالخدمة الإدارية المقدمة لجميع المتعاملين مع المحكمة العقارية وإيصال الحقوق إلى أصحابها.

كما تم التطرق إلى حرص المشرّع التونسي على وضع منظومة متكاملة لحسن سير الإجراءات أمام المحكمة العقارية، أسند بموجبها لكاتب المحكمة بها أعمالا إدارية متقدمة وهامة في كل مرحلة من مراحل الإجراءات ومنها تلك المتعلقة بإشهار مطالب التسجيل و التحيين وتنفيذ الأحكام المتعلقة بها لاحقا .

ومن جانبه أكد  احمد الحافي رئيس المحكمة العقارية على أهمية مثل هذه الملتقيات، لما توفره من فرص للإطلاع على أحدث الطرق والمناهج في المجال، إلى جانب الاستماع إلى مشاغل العاملين بالقطاع وتبادل الآراء معهم، مشيرا كذلك إلى حرص وزارة العدل على أن لا تدّخر أي جهد في سبيل مزيد الإحاطة بأعوان كتابات المحاكم وتوفير ما أمكن من وسائل لإنجاح أعمالهم.

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"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018 | 17:43

الحمامات -  الشروق اون لاين  - ايمان:

نظمت وزارة العدل اليوم بمدينة الحمامات ملتقى تكويني حول " إجراءات التقاضي لدى المحكمة العقارية " لفائدة عدد هام من كتبة المحكمة العقارية وفروعها، بحضور رئيس المحكمة العقارية  أحمد الحافي وثلة من القضاة المختصين في القضاء العقاري.

وقد شهد الملتقى تقديم أربع مداخلات أمّنها بعض كتبة المحكمة العقارية وفروعها وتعلقت بـ" إشهار مطلب التسجيل وتنفيذ الحكم المتعلق به  " و " إشهار مطلب التحيين وتنفيذ الحكم الخاص به "، كما مثّل النقاش الذي دار بين المشاركين في أشغال الملتقى مناسبة لاستعراض الدور الهام الذي تلعبه منظومة القضاء العقاري في تسوية الأوضاع العقارية واستقرار الملكية العقارية بفضل ما تقوم به الإطارات العاملة بالمحكمة العقارية مركزيا وجهويا من جهود كبيرة في سبيل الارتقاء بالخدمة الإدارية المقدمة لجميع المتعاملين مع المحكمة العقارية وإيصال الحقوق إلى أصحابها.

كما تم التطرق إلى حرص المشرّع التونسي على وضع منظومة متكاملة لحسن سير الإجراءات أمام المحكمة العقارية، أسند بموجبها لكاتب المحكمة بها أعمالا إدارية متقدمة وهامة في كل مرحلة من مراحل الإجراءات ومنها تلك المتعلقة بإشهار مطالب التسجيل و التحيين وتنفيذ الأحكام المتعلقة بها لاحقا .

ومن جانبه أكد  احمد الحافي رئيس المحكمة العقارية على أهمية مثل هذه الملتقيات، لما توفره من فرص للإطلاع على أحدث الطرق والمناهج في المجال، إلى جانب الاستماع إلى مشاغل العاملين بالقطاع وتبادل الآراء معهم، مشيرا كذلك إلى حرص وزارة العدل على أن لا تدّخر أي جهد في سبيل مزيد الإحاطة بأعوان كتابات المحاكم وتوفير ما أمكن من وسائل لإنجاح أعمالهم.

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23 فيفري 2018 السّاعة 17:43
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الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018 السّاعة 17:34
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عبد الحميد الرياحي
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مرّة أخرى يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه صوت الشعب وضمير الوطن.. تتداخل الأمور لدى الساسة ويختلط الحابل بالنابل وتطفو الحسابات الشخصية والمصالح الحزبية الضيّقة وتكبر...
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