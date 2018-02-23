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يوم الجمعة 23 فيفري 2018
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الأولى
الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018 | 17:34

قدّم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، رياض بوحوش، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بتونس العاصمة الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية (6 ماي 2018).

   وفي ما يلي الإحصائيات التفصيلية:

-العدد الجملي للقائمات 2173

- عدد القائمات الحزبية المترشّحة 1099

- عدد القائمات المستقلة 897

-عدد القائمات الإئتلافية 177

- عدد البلديات دون ترشحات ائتلافية 206

- عدد البلديات دون ترشحات مستقلة 29

-العدد الجملي للمترشحين 57020

-عدد القائمات المنسحبة 36

      • الإحصائيات العامة لمرحلة الترشحات، حسب الإدارة الفرعية والدائرة الإنتخابية

   - المنستير 190

- سيدي بوزيد 130

- القصرين 128

-سوسة 115

- القيروان 106

-قفصة 105

- المهدية 105

- نابل (1) 99

- بنزرت 96

-بن عروس 93

- نابل (2) 81

-باجة 79

- قابس 79

- سليانة 78

- الكاف 71

-جندوبة 67

- صفاقس (2) 66

- صفاقس (1) 65

-زغوان 62

- مدنين 59

- منوبة 56

- أريانة 52

- قبلي 49

-تونس (2) 49

- تطاوين 37

- توزر 36

- تونس (1) 20

 • الإحصائيات العامة لترتيب الأحزاب والإئتلافات حسب القائمات المترشحة

-حركة نداء تونس: (ترشحت في 350 بلدية)

-حركة النهضة: 350

-حركة مشروع تونس: 84

- حزب التيار الديمقراطي: 72

- حراك تونس الإرادة: 47

-آفاق تونس: 46

- حركة الشعب: 40

- الحزب الدستوري الحر: 32

-البناء الوطني: 20

- الحزب الإشتراكي: 13

-بني وطني: 9

- المبادرة: 8

- الاتحاد الشعبي الجمهوري: 7

- البديل التونسي: 4

- حزب تنظيم الأجيال: 3

- اللقاء الديمقراطي: 3

-الحزب الحر الدستوري التونسي: 2

- حزب صوت التونسي: 2

- حزب الخضر للتقدم: 2

-حركة الديمقراطيين الإجتماعيين: 1

-حركة تونس أولا: 1

- حزب المستقبل: 1

-حزب الحركة الديمقراطية: 1

 -حزب حركة النضال الوطني: 1

ترتيب الإئتلافات:

- الجبهة الشعبية: 132 (بلدية)

-الإتحاد المدني: 43

- ائتلاف القوى الديمقراطية: 2

 • تصنيف المترشحين حسب الفئة العمرية:

- أقل من 23 سنة: (4866 مترشحا)

-مابين 24 و35 سنة: (24794)

- ما بين 36 و45 سنة: (13625)

- مابين 46 و60 سنة : (11191)

-ما فوق 60 سنة: (2544)

وات
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الأولى
الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018 | 17:34

قدّم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، رياض بوحوش، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بتونس العاصمة الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية (6 ماي 2018).

   وفي ما يلي الإحصائيات التفصيلية:

-العدد الجملي للقائمات 2173

- عدد القائمات الحزبية المترشّحة 1099

- عدد القائمات المستقلة 897

-عدد القائمات الإئتلافية 177

- عدد البلديات دون ترشحات ائتلافية 206

- عدد البلديات دون ترشحات مستقلة 29

-العدد الجملي للمترشحين 57020

-عدد القائمات المنسحبة 36

      • الإحصائيات العامة لمرحلة الترشحات، حسب الإدارة الفرعية والدائرة الإنتخابية

   - المنستير 190

- سيدي بوزيد 130

- القصرين 128

-سوسة 115

- القيروان 106

-قفصة 105

- المهدية 105

- نابل (1) 99

- بنزرت 96

-بن عروس 93

- نابل (2) 81

-باجة 79

- قابس 79

- سليانة 78

- الكاف 71

-جندوبة 67

- صفاقس (2) 66

- صفاقس (1) 65

-زغوان 62

- مدنين 59

- منوبة 56

- أريانة 52

- قبلي 49

-تونس (2) 49

- تطاوين 37

- توزر 36

- تونس (1) 20

 • الإحصائيات العامة لترتيب الأحزاب والإئتلافات حسب القائمات المترشحة

-حركة نداء تونس: (ترشحت في 350 بلدية)

-حركة النهضة: 350

-حركة مشروع تونس: 84

- حزب التيار الديمقراطي: 72

- حراك تونس الإرادة: 47

-آفاق تونس: 46

- حركة الشعب: 40

- الحزب الدستوري الحر: 32

-البناء الوطني: 20

- الحزب الإشتراكي: 13

-بني وطني: 9

- المبادرة: 8

- الاتحاد الشعبي الجمهوري: 7

- البديل التونسي: 4

- حزب تنظيم الأجيال: 3

- اللقاء الديمقراطي: 3

-الحزب الحر الدستوري التونسي: 2

- حزب صوت التونسي: 2

- حزب الخضر للتقدم: 2

-حركة الديمقراطيين الإجتماعيين: 1

-حركة تونس أولا: 1

- حزب المستقبل: 1

-حزب الحركة الديمقراطية: 1

 -حزب حركة النضال الوطني: 1

ترتيب الإئتلافات:

- الجبهة الشعبية: 132 (بلدية)

-الإتحاد المدني: 43

- ائتلاف القوى الديمقراطية: 2

 • تصنيف المترشحين حسب الفئة العمرية:

- أقل من 23 سنة: (4866 مترشحا)

-مابين 24 و35 سنة: (24794)

- ما بين 36 و45 سنة: (13625)

- مابين 46 و60 سنة : (11191)

-ما فوق 60 سنة: (2544)

وات
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