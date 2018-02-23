-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018
قدّم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، رياض بوحوش، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بتونس العاصمة الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية (6 ماي 2018).
وفي ما يلي الإحصائيات التفصيلية:
-العدد الجملي للقائمات 2173
- عدد القائمات الحزبية المترشّحة 1099
- عدد القائمات المستقلة 897
-عدد القائمات الإئتلافية 177
- عدد البلديات دون ترشحات ائتلافية 206
- عدد البلديات دون ترشحات مستقلة 29
-العدد الجملي للمترشحين 57020
-عدد القائمات المنسحبة 36
• الإحصائيات العامة لمرحلة الترشحات، حسب الإدارة الفرعية والدائرة الإنتخابية
- المنستير 190
- سيدي بوزيد 130
- القصرين 128
-سوسة 115
- القيروان 106
-قفصة 105
- المهدية 105
- نابل (1) 99
- بنزرت 96
-بن عروس 93
- نابل (2) 81
-باجة 79
- قابس 79
- سليانة 78
- الكاف 71
-جندوبة 67
- صفاقس (2) 66
- صفاقس (1) 65
-زغوان 62
- مدنين 59
- منوبة 56
- أريانة 52
- قبلي 49
-تونس (2) 49
- تطاوين 37
- توزر 36
- تونس (1) 20
• الإحصائيات العامة لترتيب الأحزاب والإئتلافات حسب القائمات المترشحة
-حركة نداء تونس: (ترشحت في 350 بلدية)
-حركة النهضة: 350
-حركة مشروع تونس: 84
- حزب التيار الديمقراطي: 72
- حراك تونس الإرادة: 47
-آفاق تونس: 46
- حركة الشعب: 40
- الحزب الدستوري الحر: 32
-البناء الوطني: 20
- الحزب الإشتراكي: 13
-بني وطني: 9
- المبادرة: 8
- الاتحاد الشعبي الجمهوري: 7
- البديل التونسي: 4
- حزب تنظيم الأجيال: 3
- اللقاء الديمقراطي: 3
-الحزب الحر الدستوري التونسي: 2
- حزب صوت التونسي: 2
- حزب الخضر للتقدم: 2
-حركة الديمقراطيين الإجتماعيين: 1
-حركة تونس أولا: 1
- حزب المستقبل: 1
-حزب الحركة الديمقراطية: 1
-حزب حركة النضال الوطني: 1
• ترتيب الإئتلافات:
- الجبهة الشعبية: 132 (بلدية)
-الإتحاد المدني: 43
- ائتلاف القوى الديمقراطية: 2
• تصنيف المترشحين حسب الفئة العمرية:
- أقل من 23 سنة: (4866 مترشحا)
-مابين 24 و35 سنة: (24794)
- ما بين 36 و45 سنة: (13625)
- مابين 46 و60 سنة : (11191)
-ما فوق 60 سنة: (2544)
قدّم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، رياض بوحوش، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بتونس العاصمة الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية (6 ماي 2018).
وفي ما يلي الإحصائيات التفصيلية:
-العدد الجملي للقائمات 2173
- عدد القائمات الحزبية المترشّحة 1099
- عدد القائمات المستقلة 897
-عدد القائمات الإئتلافية 177
- عدد البلديات دون ترشحات ائتلافية 206
- عدد البلديات دون ترشحات مستقلة 29
-العدد الجملي للمترشحين 57020
-عدد القائمات المنسحبة 36
• الإحصائيات العامة لمرحلة الترشحات، حسب الإدارة الفرعية والدائرة الإنتخابية
- المنستير 190
- سيدي بوزيد 130
- القصرين 128
-سوسة 115
- القيروان 106
-قفصة 105
- المهدية 105
- نابل (1) 99
- بنزرت 96
-بن عروس 93
- نابل (2) 81
-باجة 79
- قابس 79
- سليانة 78
- الكاف 71
-جندوبة 67
- صفاقس (2) 66
- صفاقس (1) 65
-زغوان 62
- مدنين 59
- منوبة 56
- أريانة 52
- قبلي 49
-تونس (2) 49
- تطاوين 37
- توزر 36
- تونس (1) 20
• الإحصائيات العامة لترتيب الأحزاب والإئتلافات حسب القائمات المترشحة
-حركة نداء تونس: (ترشحت في 350 بلدية)
-حركة النهضة: 350
-حركة مشروع تونس: 84
- حزب التيار الديمقراطي: 72
- حراك تونس الإرادة: 47
-آفاق تونس: 46
- حركة الشعب: 40
- الحزب الدستوري الحر: 32
-البناء الوطني: 20
- الحزب الإشتراكي: 13
-بني وطني: 9
- المبادرة: 8
- الاتحاد الشعبي الجمهوري: 7
- البديل التونسي: 4
- حزب تنظيم الأجيال: 3
- اللقاء الديمقراطي: 3
-الحزب الحر الدستوري التونسي: 2
- حزب صوت التونسي: 2
- حزب الخضر للتقدم: 2
-حركة الديمقراطيين الإجتماعيين: 1
-حركة تونس أولا: 1
- حزب المستقبل: 1
-حزب الحركة الديمقراطية: 1
-حزب حركة النضال الوطني: 1
• ترتيب الإئتلافات:
- الجبهة الشعبية: 132 (بلدية)
-الإتحاد المدني: 43
- ائتلاف القوى الديمقراطية: 2
• تصنيف المترشحين حسب الفئة العمرية:
- أقل من 23 سنة: (4866 مترشحا)
-مابين 24 و35 سنة: (24794)
- ما بين 36 و45 سنة: (13625)
- مابين 46 و60 سنة : (11191)
-ما فوق 60 سنة: (2544)
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018