قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء

مكتب قفصة -الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني:

احتج متساكنو حي الدوالي بمدينة قفصة على خلفية تواصل انقطاع الماء لاكثر من 5 ايام وقد عمدوا الى غلق الطريق المؤدي للحي وحسب مصدر مسؤول من "الصوناد" فان سبب انقطاع الماء يعود الى تواجد الحي في مكان اعلى من الخزان من ناحية والنقص الحاصل في الموارد المائية من ناحية ثانية مشيرا الى انه سيتم تجاوز هذا الاشكال نهائيا .