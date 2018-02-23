قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
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17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
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17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
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17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
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17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
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16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
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16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
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16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
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16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
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15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
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15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
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15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
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14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
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14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
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14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
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14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
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14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
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14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018
عبد الحميد الرياحيالمسؤولية ليست «مآدب» لاقتسام الولائم والغنائم !
مرّة أخرى يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه صوت الشعب وضمير الوطن.. تتداخل الأمور لدى الساسة ويختلط الحابل بالنابل وتطفو الحسابات الشخصية والمصالح الحزبية الضيّقة وتكبر...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
مكتب قفصة -الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني:
احتج متساكنو حي الدوالي بمدينة قفصة على خلفية تواصل انقطاع الماء لاكثر من 5 ايام وقد عمدوا الى غلق الطريق المؤدي للحي وحسب مصدر مسؤول من "الصوناد" فان سبب انقطاع الماء يعود الى تواجد الحي في مكان اعلى من الخزان من ناحية والنقص الحاصل في الموارد المائية من ناحية ثانية مشيرا الى انه سيتم تجاوز هذا الاشكال نهائيا .
وزير التربية من القصرين: سنتعامل مع مطالب ومشاغل أهل القطاع بكل جدية وبكامل الموضوعية
23 فيفري 2018 السّاعة 18:12
أكد وزير التربية، حاتم بن سالم، اليوم الجمعة في القصرين، استعداد وزارته للترفيع في الاعتمادات المرصودة...المزيد >>
إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018 السّاعة 17:58
قرر قاضى التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إحالة رجل الأعمال شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى...المزيد >>
"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018 السّاعة 17:43
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الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
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قدّم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، رياض بوحوش، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بتونس العاصمة...المزيد >>
قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
مكتب قفصة -الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني:
احتج متساكنو حي الدوالي بمدينة قفصة على خلفية تواصل انقطاع الماء لاكثر من 5 ايام وقد عمدوا الى غلق الطريق المؤدي للحي وحسب مصدر مسؤول من "الصوناد" فان سبب انقطاع الماء يعود الى تواجد الحي في مكان اعلى من الخزان من ناحية والنقص الحاصل في الموارد المائية من ناحية ثانية مشيرا الى انه سيتم تجاوز هذا الاشكال نهائيا .
وزير التربية من القصرين: سنتعامل مع مطالب ومشاغل أهل القطاع بكل جدية وبكامل الموضوعية
23 فيفري 2018 السّاعة 18:12
أكد وزير التربية، حاتم بن سالم، اليوم الجمعة في القصرين، استعداد وزارته للترفيع في الاعتمادات المرصودة...المزيد >>
إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018 السّاعة 17:58
قرر قاضى التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إحالة رجل الأعمال شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى...المزيد >>
"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018 السّاعة 17:43
الحمامات - الشروق اون لاين - ايمان: نظمت وزارة العدل اليوم بمدينة الحمامات ملتقى تكويني حول " إجراءات...المزيد >>
الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018 السّاعة 17:34
قدّم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، رياض بوحوش، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بتونس العاصمة...المزيد >>
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018
عبد الحميد الرياحيالمسؤولية ليست «مآدب» لاقتسام الولائم والغنائم !
مرّة أخرى يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه صوت الشعب وضمير الوطن.. تتداخل الأمور لدى الساسة ويختلط الحابل بالنابل وتطفو الحسابات الشخصية والمصالح الحزبية الضيّقة وتكبر...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة