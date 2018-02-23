وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن

فند وزير النقل رضوان عيارة ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن من قبل المنظمة العالمية لامن السفن، مؤكدا "ان تونس ليست مصنفة في الوقت الحالي في قائمة سوداء او في اي قائمة اخرى"

وقال في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة عقب افتتاحه للندوة الدولية التي تحتضنها ولاية القيروان يومي 23 و 24 فيفري الجاري تحت عنوان "السلامة في النقل البري المنتظم للاشخاص : الواقع والافاق" انه "لاتوجد اي اشارة رسمية في هذا الموضوع من قبل المنظمة"

واوضح ان "كل ما في الامر انه تمت اثارة هذا الموضوع خلال زيارة ميدانية لاعضاء مجلس النواب الى ميناء رادس حيث تمت الاشارة الى وجود اخلالات قد تؤدي الى هذا المنحى "

وافاد ان وزارة النقل اتخذت اجراءات عدة من بينها العمل حاليا على التسريع في ارساء منظومة سلامة الموانئ التونسية على المستوى الامني مشيرا الى انه تم انجاز بعض المخططات التي ستحد من بعض الظواهر السلبية على غرار السرقات او تهريب الاشخاص.

وبخصوص الحوادث اكد ان تونس "تتحكم في هذا المجال بصفة كاملة وان مكتب الحوادث والتحقيقات بوزارة النقل يقوم بعمل جبار " مضيفا ان عدة فرق وخبراء قدموا الى تونس من عدة دول واكدوا ان المنظومة الامنية داخل الموانئ التونسية سليمة بالمائة بالمائة وفق تعبيره

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