وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن

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فند وزير النقل رضوان عيارة ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن من قبل المنظمة العالمية لامن السفن، مؤكدا "ان تونس ليست مصنفة في الوقت الحالي في قائمة سوداء او في اي قائمة اخرى"
وقال في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة عقب افتتاحه للندوة الدولية التي تحتضنها ولاية القيروان يومي 23 و 24 فيفري الجاري تحت عنوان "السلامة في النقل البري المنتظم للاشخاص : الواقع والافاق" انه "لاتوجد اي اشارة رسمية في هذا الموضوع من قبل المنظمة"
واوضح ان "كل ما في الامر انه تمت اثارة هذا الموضوع خلال زيارة ميدانية لاعضاء مجلس النواب الى ميناء رادس حيث تمت الاشارة الى وجود اخلالات قد تؤدي الى هذا المنحى "
وافاد ان وزارة النقل اتخذت اجراءات عدة من بينها العمل حاليا على التسريع في ارساء منظومة سلامة الموانئ التونسية على المستوى الامني مشيرا الى انه تم انجاز بعض المخططات التي ستحد من بعض الظواهر السلبية على غرار السرقات او تهريب الاشخاص.
وبخصوص الحوادث اكد ان تونس "تتحكم في هذا المجال بصفة كاملة وان مكتب الحوادث والتحقيقات بوزارة النقل يقوم بعمل جبار " مضيفا ان عدة فرق وخبراء قدموا الى تونس من عدة دول واكدوا ان المنظومة الامنية داخل الموانئ التونسية سليمة بالمائة بالمائة وفق تعبيره
فند وزير النقل رضوان عيارة ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن من قبل المنظمة العالمية لامن السفن، مؤكدا "ان تونس ليست مصنفة في الوقت الحالي في قائمة سوداء او في اي قائمة اخرى"
وقال في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة عقب افتتاحه للندوة الدولية التي تحتضنها ولاية القيروان يومي 23 و 24 فيفري الجاري تحت عنوان "السلامة في النقل البري المنتظم للاشخاص : الواقع والافاق" انه "لاتوجد اي اشارة رسمية في هذا الموضوع من قبل المنظمة"
واوضح ان "كل ما في الامر انه تمت اثارة هذا الموضوع خلال زيارة ميدانية لاعضاء مجلس النواب الى ميناء رادس حيث تمت الاشارة الى وجود اخلالات قد تؤدي الى هذا المنحى "
وافاد ان وزارة النقل اتخذت اجراءات عدة من بينها العمل حاليا على التسريع في ارساء منظومة سلامة الموانئ التونسية على المستوى الامني مشيرا الى انه تم انجاز بعض المخططات التي ستحد من بعض الظواهر السلبية على غرار السرقات او تهريب الاشخاص.
وبخصوص الحوادث اكد ان تونس "تتحكم في هذا المجال بصفة كاملة وان مكتب الحوادث والتحقيقات بوزارة النقل يقوم بعمل جبار " مضيفا ان عدة فرق وخبراء قدموا الى تونس من عدة دول واكدوا ان المنظومة الامنية داخل الموانئ التونسية سليمة بالمائة بالمائة وفق تعبيره
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018