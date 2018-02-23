الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 23 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الحميد الرياحي
المسؤولية ليست «مآدب» لاقتسام الولائم والغنائم !
مرّة أخرى يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه صوت الشعب وضمير الوطن.. تتداخل الأمور لدى الساسة ويختلط الحابل بالنابل وتطفو الحسابات الشخصية والمصالح الحزبية الضيّقة وتكبر...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
وفاة سفيان بن علي ابن شقيق الرئيس الأسبق "الشعوذة" وراء اقالة معتمدة ساقية سيدي يوسف قبول استقالة قياديين من حركة النهضة جريدة الشروق ليوم الخميس 22 فيفري 2018 سجن المصارع عدنان الرحيمي مدة 15 سنة ‎ جريدة الشروق ليوم الجمعة 23 فيفري 2018 جامعة كرة القدم تصدر بلاغا على خلفية اعتذار شرف الدين عن... الحكم مكرم اللقام يقاضي وديع الجريء ‎
الأولى
وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018 | 17:09

فند وزير النقل رضوان عيارة ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن من قبل المنظمة العالمية لامن السفن، مؤكدا "ان تونس ليست مصنفة في الوقت الحالي في قائمة سوداء او في اي قائمة اخرى"

وقال في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة عقب افتتاحه للندوة الدولية التي تحتضنها ولاية القيروان يومي 23 و 24 فيفري الجاري تحت عنوان "السلامة في النقل البري المنتظم للاشخاص : الواقع والافاق" انه "لاتوجد اي اشارة رسمية في هذا الموضوع من قبل المنظمة"

 واوضح ان "كل ما في الامر انه تمت اثارة هذا الموضوع خلال زيارة ميدانية لاعضاء مجلس النواب الى ميناء رادس حيث تمت الاشارة الى وجود اخلالات قد تؤدي الى هذا المنحى "

   وافاد ان وزارة النقل اتخذت اجراءات عدة من بينها العمل حاليا على التسريع في ارساء منظومة سلامة الموانئ التونسية على المستوى الامني مشيرا الى انه تم انجاز بعض المخططات التي ستحد من بعض الظواهر السلبية على غرار السرقات او تهريب الاشخاص.

وبخصوص الحوادث اكد ان تونس "تتحكم في هذا المجال بصفة كاملة وان مكتب الحوادث والتحقيقات بوزارة النقل يقوم بعمل جبار " مضيفا ان عدة فرق وخبراء قدموا الى تونس من عدة دول واكدوا ان المنظومة الامنية داخل الموانئ التونسية سليمة بالمائة بالمائة وفق تعبيره

  

  

 

وات
تقرؤون أيضا
وزير التربية من القصرين: سنتعامل مع مطالب ومشاغل أهل القطاع بكل جدية وبكامل الموضوعية
23 فيفري 2018 السّاعة 18:12
أكد وزير التربية، حاتم بن سالم، اليوم الجمعة في القصرين، استعداد وزارته للترفيع في الاعتمادات المرصودة...
المزيد >>
إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018 السّاعة 17:58
قرر قاضى التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إحالة رجل الأعمال شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى...
المزيد >>
"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018 السّاعة 17:43
الحمامات - الشروق اون لاين - ايمان: نظمت وزارة العدل اليوم بمدينة الحمامات ملتقى تكويني حول " إجراءات...
المزيد >>
الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018 السّاعة 17:34
قدّم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، رياض بوحوش، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بتونس العاصمة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018 | 17:09

فند وزير النقل رضوان عيارة ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن من قبل المنظمة العالمية لامن السفن، مؤكدا "ان تونس ليست مصنفة في الوقت الحالي في قائمة سوداء او في اي قائمة اخرى"

وقال في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة عقب افتتاحه للندوة الدولية التي تحتضنها ولاية القيروان يومي 23 و 24 فيفري الجاري تحت عنوان "السلامة في النقل البري المنتظم للاشخاص : الواقع والافاق" انه "لاتوجد اي اشارة رسمية في هذا الموضوع من قبل المنظمة"

 واوضح ان "كل ما في الامر انه تمت اثارة هذا الموضوع خلال زيارة ميدانية لاعضاء مجلس النواب الى ميناء رادس حيث تمت الاشارة الى وجود اخلالات قد تؤدي الى هذا المنحى "

   وافاد ان وزارة النقل اتخذت اجراءات عدة من بينها العمل حاليا على التسريع في ارساء منظومة سلامة الموانئ التونسية على المستوى الامني مشيرا الى انه تم انجاز بعض المخططات التي ستحد من بعض الظواهر السلبية على غرار السرقات او تهريب الاشخاص.

وبخصوص الحوادث اكد ان تونس "تتحكم في هذا المجال بصفة كاملة وان مكتب الحوادث والتحقيقات بوزارة النقل يقوم بعمل جبار " مضيفا ان عدة فرق وخبراء قدموا الى تونس من عدة دول واكدوا ان المنظومة الامنية داخل الموانئ التونسية سليمة بالمائة بالمائة وفق تعبيره

  

  

 

وات
تقرؤون أيضا
وزير التربية من القصرين: سنتعامل مع مطالب ومشاغل أهل القطاع بكل جدية وبكامل الموضوعية
23 فيفري 2018 السّاعة 18:12
أكد وزير التربية، حاتم بن سالم، اليوم الجمعة في القصرين، استعداد وزارته للترفيع في الاعتمادات المرصودة...
المزيد >>
إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018 السّاعة 17:58
قرر قاضى التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إحالة رجل الأعمال شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى...
المزيد >>
"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018 السّاعة 17:43
الحمامات - الشروق اون لاين - ايمان: نظمت وزارة العدل اليوم بمدينة الحمامات ملتقى تكويني حول " إجراءات...
المزيد >>
الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018 السّاعة 17:34
قدّم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، رياض بوحوش، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بتونس العاصمة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
المسؤولية ليست «مآدب» لاقتسام الولائم والغنائم !
مرّة أخرى يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه صوت الشعب وضمير الوطن.. تتداخل الأمور لدى الساسة ويختلط الحابل بالنابل وتطفو الحسابات الشخصية والمصالح الحزبية الضيّقة وتكبر...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
وفاة سفيان بن علي ابن شقيق الرئيس الأسبق "الشعوذة" وراء اقالة معتمدة ساقية سيدي يوسف قبول استقالة قياديين من حركة النهضة جريدة الشروق ليوم الخميس 22 فيفري 2018 سجن المصارع عدنان الرحيمي مدة 15 سنة ‎ جريدة الشروق ليوم الجمعة 23 فيفري 2018 جامعة كرة القدم تصدر بلاغا على خلفية اعتذار شرف الدين عن... الحكم مكرم اللقام يقاضي وديع الجريء ‎
﻿