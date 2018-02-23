الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ

قالت الشرطة السويسرية إن، شخصين قتلا في حادث في وسط مدينة زيورخ، اليوم الجمعة.ولم تذكر الشرطة تفاصيل، لكنها قالت إن الموقف تحت السيطرة ولا خطر على الجمهور.وقالت الشرطة إنه لا يوجد ما يشير إلى صلة بين الحادث والإرهاب.وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين أصيبا بالرصاص قرب محطة القطارات الرئيسية في المدينة وهي العاصمة المالية لسويسرا.وكانت شرطة زيورخ قد قالت إنها انتشرت في مسرح جريمة بوسط المدينة بعد تقارير في عدد من الصحف السويسرية عن إطلاق النار على شخصين قرب محطة القطارات الرئيسية في العاصمة المالية للبلاد.

وكالات