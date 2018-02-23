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يوم الجمعة 23 فيفري 2018
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إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
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الأولى
إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018 | 16:43

تحدث الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، عن مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام مارسيليا، يوم الأحد المقبل.

وأكد إيمري، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "آس"، أن لاعبه البرازيلي نيمار، يتعلم من الأخطاء بعد أن تعرض للطرد في مباراة الفريقين بالدور الأول، مشيرا إلى أنه لم يتدرب اليوم الجمعة مع الفريق استعدادًا للمباراة بداعي المرض.

وقال: " ظل ماركو فيراتي مع الأخصائيين البدنيين كما هو الحال في الأيام الأخيرة لأنه يشعر بانزعاج في عضلات البطن، نيمار مريض اليوم ولكن نأمل في أن يعود غدًا ويلعب يوم الأحد، إنها ليست إصابة".

وعن مشوار الفريق حتى مباراة ريال مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، تابع: "في يناير كان لدينا العديد من الرحلات بجانب العودة إلى ديارنا في وقت متأخر، الآن لدينا مواجهتين أمام مارسيليا، نحن على موعد مع مباراتين كبيرتين وهما أفضل إعداد لما سيأتي، إذا كان جميع اللاعبين في وضع جيد فسيكون لدينا العديد من الخيارات، لن يكون سهلًا علي وضع التشكيلة لأن الجميع يريد اللعب".

وعن طرد نيمار في المباراة الأولى أمام مارسيليا، أضاف: "عندما نلعب كل اللاعبين يشعرون بشيء خاص، نيمار كذلك، إنه ذكي ويتعلم من الأشياء التي تحدث له فرديًا أو جماعيًا كي لا يقع في نفس الأخطاء، إذا لعب يوم الأحد سيكون مستعدًا لتقديم مباراة كبيرة".

وحول تياجو موتا، قال: "إنه لاعب مهم بالنسبة لنا سواء في غرف الملابس أو عندما يكون في التشكيلة الأساسية أو في القائمة، بعد إصابته أصبح قريبًا من لعب المزيد من الدقائق في المباريات المقبلة، دعونا نرى، لديه فرصة للبدء أو ضمه للقائمة يوم الأحد".

وأخيرًا عن انتقاد أداء لو سيلسو، أمام ريال مدريد، أوضح: "لقد حقق تقدمًا كبيرًا وهو لاعب جيد في خط الوسط، أنا لا أعتمد على مباراة واحدة ولكن أتابع التطور، يمكنه اللعب دفاعيًا وهجوميًا، سوف نرى ما سيحدث يوم الأحد".

 

وكالات
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الأولى
إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018 | 16:43

تحدث الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، عن مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام مارسيليا، يوم الأحد المقبل.

وأكد إيمري، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "آس"، أن لاعبه البرازيلي نيمار، يتعلم من الأخطاء بعد أن تعرض للطرد في مباراة الفريقين بالدور الأول، مشيرا إلى أنه لم يتدرب اليوم الجمعة مع الفريق استعدادًا للمباراة بداعي المرض.

وقال: " ظل ماركو فيراتي مع الأخصائيين البدنيين كما هو الحال في الأيام الأخيرة لأنه يشعر بانزعاج في عضلات البطن، نيمار مريض اليوم ولكن نأمل في أن يعود غدًا ويلعب يوم الأحد، إنها ليست إصابة".

وعن مشوار الفريق حتى مباراة ريال مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، تابع: "في يناير كان لدينا العديد من الرحلات بجانب العودة إلى ديارنا في وقت متأخر، الآن لدينا مواجهتين أمام مارسيليا، نحن على موعد مع مباراتين كبيرتين وهما أفضل إعداد لما سيأتي، إذا كان جميع اللاعبين في وضع جيد فسيكون لدينا العديد من الخيارات، لن يكون سهلًا علي وضع التشكيلة لأن الجميع يريد اللعب".

وعن طرد نيمار في المباراة الأولى أمام مارسيليا، أضاف: "عندما نلعب كل اللاعبين يشعرون بشيء خاص، نيمار كذلك، إنه ذكي ويتعلم من الأشياء التي تحدث له فرديًا أو جماعيًا كي لا يقع في نفس الأخطاء، إذا لعب يوم الأحد سيكون مستعدًا لتقديم مباراة كبيرة".

وحول تياجو موتا، قال: "إنه لاعب مهم بالنسبة لنا سواء في غرف الملابس أو عندما يكون في التشكيلة الأساسية أو في القائمة، بعد إصابته أصبح قريبًا من لعب المزيد من الدقائق في المباريات المقبلة، دعونا نرى، لديه فرصة للبدء أو ضمه للقائمة يوم الأحد".

وأخيرًا عن انتقاد أداء لو سيلسو، أمام ريال مدريد، أوضح: "لقد حقق تقدمًا كبيرًا وهو لاعب جيد في خط الوسط، أنا لا أعتمد على مباراة واحدة ولكن أتابع التطور، يمكنه اللعب دفاعيًا وهجوميًا، سوف نرى ما سيحدث يوم الأحد".

 

وكالات
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عبد الحميد الرياحي
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