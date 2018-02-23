حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة

الشروق اون لاين – منى البوعزيزي:

بعد ان تم التداول بان هناك مشروع قانون سيعرض على مجلس نواب الشعب للتمديد في سن التقاعد لكبار موظفي الدولة .

علمت الشروق اون لاين ان ما تم تداوله عار تماما من الصحة وانه لن يتم التمديد في سن التقاعد لهذه الفئة من الاطارات العليا للدولة.