نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب

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قال عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفون خلال ندوة صحفية التأمت الجمعة بتونس العاصمة لتقديم الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات " إن الإدارة كانت محايدة بالشكل المطلوب ولابد من تعميق هذا الحياد اثناء الحملات الانتخابية".
وأكد أن ورود بعض الملاحظات من عديد الأحزاب والقائمات الائتلافية المستقلة بخصوص وجود إشكالات وصعوبات للحصول على عدة وثائق على غرار شهادة الإبراء أو استخراج الضريبة على الدخل أو خلاص المال العمومي بالنسبة لسنتي 2011 و2014 في علاقة بالحملة الانتخابية، كانت نتيجة للضغط الإداري الحاصل.
وأضاف بفون أن 56 الف مترشح توجهوا في نفس الفترة الى الهياكل الإدارية ، مشيرا الى تدخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في عديد المواقف مما يسر حلحلة عديد الإشكالات لضمان الحياد وبالتالي نزاهة الانتخابات.
وقال " إن تقييم الهيئة لمرحلة قبول الترشحات كان إيجابيا ، اذ تمت تغطية كامل تراب الجمهورية من الأحزاب السياسية والقائمات الإئتلافية والمستقلين، بما أسهم في إنجاح الإنتخابات البلدية في مرحلتها الأولى "، مبينا أن 5 بلديات فقط لم تتجاوز القائمتين.
وبخصوص عملية البت في القائمات المخالفة للتناصف، أفاد بفون بأن حكم اسقاطها يتم بعد 24 ساعة من إعلام مرشحي القائمة بتصحيح الخطأ والتعويض أو التغيير قبل البت النهائي.
واستبعد في هذا السياق حصول إشكالات بالنسبة للتناصف الأفقي باعتبار أن كل القائمات مكونة من أعداد زوجية بما يسمح بالتعديل والتغيير، مضيفا أن وجود القائمات التكميلية من شأنه منع حصول حكم الإسقاط.
كما ذكر بفون أنه سيتم تعليق القائمات الأولية المقبولة يوم 4 مارس قبل الدخول في مرحلة الطعون على مستوى المحاكم الإدارية، ويكون الأجل مفتوحا لسحب الترشحات الى غاية يوم 29 مارس القادم شرط أن لايكون سببا في إسقاط القائمة ليتم الاعلام بالنتائج النهائية يوم 4 أفريل 2018 وفتح الحساب البنكي الوحيد للتمويل العمومي ابتداء من هذا التاريخ.
وبخصوص القائمات المستقلة وإمكانية حصول شبهة تخفي الأحزاب السياسية وراءها، قال عضو الهيئة " حتى وإن وجدت أسماء معروفة بانتمائها لاحزاب معينة فان هذه القائمات هي أصلا محرومة من التغطية الحزبية والائتلافية خلال الحملة الانتخابية".
يذكر أن إعادة فتح باب التسجيل كان في 19 ديسمبر الماضي وتم ضبط انتهاء تسجيل الناخبين يوم 6 جانفي 2018 وضبط قائمة الناخبين النهائية يوم 7 فيفري 2018 وانطلاق الفترة الإنتخابية 13 فيفري وفتح باب الترشحات 15 فيفري وغلق باب الترشحات 22 فيفري.
كما حدد اخر أجل لسحب الترشحات يوم 29 مارس، على أن يتم الإعلان عن قائمة المترشحين النهائية يوم 4 افريل، وانطلاق الحملة الإنتخابية يوم 14 افريل، وانتهاء الحملة الانتخابية يوم 4 ماي ويوم الصمت الانتخابي يوم 5 ماي.
وتم ضبط يوم 29 افريل لاقتراع الأمنيين والعسكريين ويوم الاقتراع 6 ماي ، والتاريخ الأدنى للاعلان عن النتائج الاولية 7 ماي والتاريخ الاقصى للاعلان عن النتائج الاولية 9 ماي 2018.
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفون خلال ندوة صحفية التأمت الجمعة بتونس العاصمة لتقديم الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات " إن الإدارة كانت محايدة بالشكل المطلوب ولابد من تعميق هذا الحياد اثناء الحملات الانتخابية".
وأكد أن ورود بعض الملاحظات من عديد الأحزاب والقائمات الائتلافية المستقلة بخصوص وجود إشكالات وصعوبات للحصول على عدة وثائق على غرار شهادة الإبراء أو استخراج الضريبة على الدخل أو خلاص المال العمومي بالنسبة لسنتي 2011 و2014 في علاقة بالحملة الانتخابية، كانت نتيجة للضغط الإداري الحاصل.
وأضاف بفون أن 56 الف مترشح توجهوا في نفس الفترة الى الهياكل الإدارية ، مشيرا الى تدخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في عديد المواقف مما يسر حلحلة عديد الإشكالات لضمان الحياد وبالتالي نزاهة الانتخابات.
وقال " إن تقييم الهيئة لمرحلة قبول الترشحات كان إيجابيا ، اذ تمت تغطية كامل تراب الجمهورية من الأحزاب السياسية والقائمات الإئتلافية والمستقلين، بما أسهم في إنجاح الإنتخابات البلدية في مرحلتها الأولى "، مبينا أن 5 بلديات فقط لم تتجاوز القائمتين.
وبخصوص عملية البت في القائمات المخالفة للتناصف، أفاد بفون بأن حكم اسقاطها يتم بعد 24 ساعة من إعلام مرشحي القائمة بتصحيح الخطأ والتعويض أو التغيير قبل البت النهائي.
واستبعد في هذا السياق حصول إشكالات بالنسبة للتناصف الأفقي باعتبار أن كل القائمات مكونة من أعداد زوجية بما يسمح بالتعديل والتغيير، مضيفا أن وجود القائمات التكميلية من شأنه منع حصول حكم الإسقاط.
كما ذكر بفون أنه سيتم تعليق القائمات الأولية المقبولة يوم 4 مارس قبل الدخول في مرحلة الطعون على مستوى المحاكم الإدارية، ويكون الأجل مفتوحا لسحب الترشحات الى غاية يوم 29 مارس القادم شرط أن لايكون سببا في إسقاط القائمة ليتم الاعلام بالنتائج النهائية يوم 4 أفريل 2018 وفتح الحساب البنكي الوحيد للتمويل العمومي ابتداء من هذا التاريخ.
وبخصوص القائمات المستقلة وإمكانية حصول شبهة تخفي الأحزاب السياسية وراءها، قال عضو الهيئة " حتى وإن وجدت أسماء معروفة بانتمائها لاحزاب معينة فان هذه القائمات هي أصلا محرومة من التغطية الحزبية والائتلافية خلال الحملة الانتخابية".
يذكر أن إعادة فتح باب التسجيل كان في 19 ديسمبر الماضي وتم ضبط انتهاء تسجيل الناخبين يوم 6 جانفي 2018 وضبط قائمة الناخبين النهائية يوم 7 فيفري 2018 وانطلاق الفترة الإنتخابية 13 فيفري وفتح باب الترشحات 15 فيفري وغلق باب الترشحات 22 فيفري.
كما حدد اخر أجل لسحب الترشحات يوم 29 مارس، على أن يتم الإعلان عن قائمة المترشحين النهائية يوم 4 افريل، وانطلاق الحملة الإنتخابية يوم 14 افريل، وانتهاء الحملة الانتخابية يوم 4 ماي ويوم الصمت الانتخابي يوم 5 ماي.
وتم ضبط يوم 29 افريل لاقتراع الأمنيين والعسكريين ويوم الاقتراع 6 ماي ، والتاريخ الأدنى للاعلان عن النتائج الاولية 7 ماي والتاريخ الاقصى للاعلان عن النتائج الاولية 9 ماي 2018.
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018