رئاسة الحكومة: الشروع فورا في تجسيم الإجراءات والإتفاقات المتخذة بخصوص دار الصباح وإذاعة شمس آف آم"

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أفادت رئاسة الحكومة بأنه تقرّر الشروع الفوري في تطبيق محضر المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بخصوص الشركة المصادرة "دار الصباح" والإنطلاق في تجسيم الإجراءات المتخذة بخصوص برنامج التسريح وخلاص المتخلدات بتمويل من شركة الكرامة القابضة، وفق جدول محدّد زمنيا والتسريع في عملية التفويت في المساهمات المباشرة وغير المباشرة في "دار الصباح".
كما تقرّر وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن رئاسة الحكومة، تمكين العاملين في إذاعة "شمس آف آم"، انطلاقا من نهاية الشهر الجاري (فيفري 2018)، من خلاص الأجور والمتخلدات، إلى حين استكمال عملية التفويت.
وقد أكدت رئاسة الحكومة "حرصها التام على ضمان نجاح عمليات التفويت في هاتين الشركتين واتخاذ كافة التدابير الضرورية للحفاظ على السلم الإجتماعية بهما وعلى حقوق كل العاملين فيهما".
ولفت البلاغ إلى أنّ "هذه القرارات جاءت تبعا لجلسات التفاوض بين رئاسة الحكومة والهياكل المهنية للإعلام، من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام ومؤسسة "الكرامة القابضة" والإدارة العامة ل"دار الصباح" وإذاعة "شمس آف آم" وتنفيذا لقرارات رئيس الحكومة، يوسف الشاهد بخصوص الشركتين المذكورتين.
أفادت رئاسة الحكومة بأنه تقرّر الشروع الفوري في تطبيق محضر المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بخصوص الشركة المصادرة "دار الصباح" والإنطلاق في تجسيم الإجراءات المتخذة بخصوص برنامج التسريح وخلاص المتخلدات بتمويل من شركة الكرامة القابضة، وفق جدول محدّد زمنيا والتسريع في عملية التفويت في المساهمات المباشرة وغير المباشرة في "دار الصباح".
كما تقرّر وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن رئاسة الحكومة، تمكين العاملين في إذاعة "شمس آف آم"، انطلاقا من نهاية الشهر الجاري (فيفري 2018)، من خلاص الأجور والمتخلدات، إلى حين استكمال عملية التفويت.
وقد أكدت رئاسة الحكومة "حرصها التام على ضمان نجاح عمليات التفويت في هاتين الشركتين واتخاذ كافة التدابير الضرورية للحفاظ على السلم الإجتماعية بهما وعلى حقوق كل العاملين فيهما".
ولفت البلاغ إلى أنّ "هذه القرارات جاءت تبعا لجلسات التفاوض بين رئاسة الحكومة والهياكل المهنية للإعلام، من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام ومؤسسة "الكرامة القابضة" والإدارة العامة ل"دار الصباح" وإذاعة "شمس آف آم" وتنفيذا لقرارات رئيس الحكومة، يوسف الشاهد بخصوص الشركتين المذكورتين.
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018