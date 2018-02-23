الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 23 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
رئاسة الحكومة: الشروع فورا في تجسيم الإجراءات والإتفاقات المتخذة بخصوص دار الصباح وإذاعة شمس آف آم"
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الحميد الرياحي
المسؤولية ليست «مآدب» لاقتسام الولائم والغنائم !
مرّة أخرى يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه صوت الشعب وضمير الوطن.. تتداخل الأمور لدى الساسة ويختلط الحابل بالنابل وتطفو الحسابات الشخصية والمصالح الحزبية الضيّقة وتكبر...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
وفاة سفيان بن علي ابن شقيق الرئيس الأسبق "الشعوذة" وراء اقالة معتمدة ساقية سيدي يوسف قبول استقالة قياديين من حركة النهضة جريدة الشروق ليوم الخميس 22 فيفري 2018 سجن المصارع عدنان الرحيمي مدة 15 سنة ‎ جريدة الشروق ليوم الجمعة 23 فيفري 2018 جامعة كرة القدم تصدر بلاغا على خلفية اعتذار شرف الدين عن... الحكم مكرم اللقام يقاضي وديع الجريء ‎
الأولى
رئاسة الحكومة: الشروع فورا في تجسيم الإجراءات والإتفاقات المتخذة بخصوص دار الصباح وإذاعة شمس آف آم"
23 فيفري 2018 | 15:55

أفادت رئاسة الحكومة بأنه تقرّر الشروع الفوري في تطبيق محضر المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بخصوص الشركة المصادرة "دار الصباح" والإنطلاق في تجسيم الإجراءات المتخذة بخصوص برنامج التسريح وخلاص المتخلدات بتمويل من شركة الكرامة القابضة، وفق جدول محدّد زمنيا والتسريع في عملية التفويت في المساهمات المباشرة وغير المباشرة في "دار الصباح".

   كما تقرّر وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن رئاسة الحكومة، تمكين العاملين في إذاعة "شمس آف آم"، انطلاقا من نهاية الشهر الجاري (فيفري 2018)، من خلاص الأجور والمتخلدات، إلى حين استكمال عملية التفويت.

وقد أكدت رئاسة الحكومة "حرصها التام على ضمان نجاح عمليات التفويت في هاتين الشركتين واتخاذ كافة التدابير الضرورية للحفاظ على السلم الإجتماعية بهما وعلى حقوق كل العاملين فيهما".

ولفت البلاغ إلى أنّ "هذه القرارات جاءت تبعا لجلسات التفاوض بين رئاسة الحكومة والهياكل المهنية للإعلام، من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام ومؤسسة "الكرامة القابضة" والإدارة العامة ل"دار الصباح" وإذاعة "شمس آف آم" وتنفيذا لقرارات رئيس الحكومة، يوسف الشاهد بخصوص الشركتين المذكورتين.

وات
تقرؤون أيضا
وزير التربية من القصرين: سنتعامل مع مطالب ومشاغل أهل القطاع بكل جدية وبكامل الموضوعية
23 فيفري 2018 السّاعة 18:12
أكد وزير التربية، حاتم بن سالم، اليوم الجمعة في القصرين، استعداد وزارته للترفيع في الاعتمادات المرصودة...
المزيد >>
إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018 السّاعة 17:58
قرر قاضى التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إحالة رجل الأعمال شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى...
المزيد >>
"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018 السّاعة 17:43
الحمامات - الشروق اون لاين - ايمان: نظمت وزارة العدل اليوم بمدينة الحمامات ملتقى تكويني حول " إجراءات...
المزيد >>
الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018 السّاعة 17:34
قدّم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، رياض بوحوش، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بتونس العاصمة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
رئاسة الحكومة: الشروع فورا في تجسيم الإجراءات والإتفاقات المتخذة بخصوص دار الصباح وإذاعة شمس آف آم"
23 فيفري 2018 | 15:55

أفادت رئاسة الحكومة بأنه تقرّر الشروع الفوري في تطبيق محضر المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بخصوص الشركة المصادرة "دار الصباح" والإنطلاق في تجسيم الإجراءات المتخذة بخصوص برنامج التسريح وخلاص المتخلدات بتمويل من شركة الكرامة القابضة، وفق جدول محدّد زمنيا والتسريع في عملية التفويت في المساهمات المباشرة وغير المباشرة في "دار الصباح".

   كما تقرّر وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن رئاسة الحكومة، تمكين العاملين في إذاعة "شمس آف آم"، انطلاقا من نهاية الشهر الجاري (فيفري 2018)، من خلاص الأجور والمتخلدات، إلى حين استكمال عملية التفويت.

وقد أكدت رئاسة الحكومة "حرصها التام على ضمان نجاح عمليات التفويت في هاتين الشركتين واتخاذ كافة التدابير الضرورية للحفاظ على السلم الإجتماعية بهما وعلى حقوق كل العاملين فيهما".

ولفت البلاغ إلى أنّ "هذه القرارات جاءت تبعا لجلسات التفاوض بين رئاسة الحكومة والهياكل المهنية للإعلام، من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام ومؤسسة "الكرامة القابضة" والإدارة العامة ل"دار الصباح" وإذاعة "شمس آف آم" وتنفيذا لقرارات رئيس الحكومة، يوسف الشاهد بخصوص الشركتين المذكورتين.

وات
تقرؤون أيضا
وزير التربية من القصرين: سنتعامل مع مطالب ومشاغل أهل القطاع بكل جدية وبكامل الموضوعية
23 فيفري 2018 السّاعة 18:12
أكد وزير التربية، حاتم بن سالم، اليوم الجمعة في القصرين، استعداد وزارته للترفيع في الاعتمادات المرصودة...
المزيد >>
إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018 السّاعة 17:58
قرر قاضى التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إحالة رجل الأعمال شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى...
المزيد >>
"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018 السّاعة 17:43
الحمامات - الشروق اون لاين - ايمان: نظمت وزارة العدل اليوم بمدينة الحمامات ملتقى تكويني حول " إجراءات...
المزيد >>
الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018 السّاعة 17:34
قدّم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، رياض بوحوش، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بتونس العاصمة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
المسؤولية ليست «مآدب» لاقتسام الولائم والغنائم !
مرّة أخرى يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه صوت الشعب وضمير الوطن.. تتداخل الأمور لدى الساسة ويختلط الحابل بالنابل وتطفو الحسابات الشخصية والمصالح الحزبية الضيّقة وتكبر...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
وفاة سفيان بن علي ابن شقيق الرئيس الأسبق "الشعوذة" وراء اقالة معتمدة ساقية سيدي يوسف قبول استقالة قياديين من حركة النهضة جريدة الشروق ليوم الخميس 22 فيفري 2018 سجن المصارع عدنان الرحيمي مدة 15 سنة ‎ جريدة الشروق ليوم الجمعة 23 فيفري 2018 جامعة كرة القدم تصدر بلاغا على خلفية اعتذار شرف الدين عن... الحكم مكرم اللقام يقاضي وديع الجريء ‎
﻿