رئاسة الحكومة: الشروع فورا في تجسيم الإجراءات والإتفاقات المتخذة بخصوص دار الصباح وإذاعة شمس آف آم"

أفادت رئاسة الحكومة بأنه تقرّر الشروع الفوري في تطبيق محضر المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بخصوص الشركة المصادرة "دار الصباح" والإنطلاق في تجسيم الإجراءات المتخذة بخصوص برنامج التسريح وخلاص المتخلدات بتمويل من شركة الكرامة القابضة، وفق جدول محدّد زمنيا والتسريع في عملية التفويت في المساهمات المباشرة وغير المباشرة في "دار الصباح".

كما تقرّر وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن رئاسة الحكومة، تمكين العاملين في إذاعة "شمس آف آم"، انطلاقا من نهاية الشهر الجاري (فيفري 2018)، من خلاص الأجور والمتخلدات، إلى حين استكمال عملية التفويت.

وقد أكدت رئاسة الحكومة "حرصها التام على ضمان نجاح عمليات التفويت في هاتين الشركتين واتخاذ كافة التدابير الضرورية للحفاظ على السلم الإجتماعية بهما وعلى حقوق كل العاملين فيهما".

ولفت البلاغ إلى أنّ "هذه القرارات جاءت تبعا لجلسات التفاوض بين رئاسة الحكومة والهياكل المهنية للإعلام، من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام ومؤسسة "الكرامة القابضة" والإدارة العامة ل"دار الصباح" وإذاعة "شمس آف آم" وتنفيذا لقرارات رئيس الحكومة، يوسف الشاهد بخصوص الشركتين المذكورتين.

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