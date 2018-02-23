تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد

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أجّلت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس أمس الخميس، النظر الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد والمتعلّق بالمتهمين بحالة فرار، إلى 29 مارس القادم، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع المحامي نزار السنوسي.
وأوضح السنوسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أنّ دائرة الإتهام طالبت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس بضرورة مدّها بالقرص المضغوط الذي يحتوي اعترافات المتهم عامر البلعزي الذي قام بإلقاء المسدسات المستعملة في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي بالبحر، مبيّنا أنّ هذا القرص غير موجود .
وأضاف في هذا الصدد أنّ هيئة الدفاع بدورها قد تقدّمت بجملة من الطلبات التي تستوجب ضرورة وجود هذا القرص المضغوط من بينها الاستظهار به واستنطاق وزير الداخلية الأسبق علي العريّض بخصوص لقاء سرّي جمعه بأحد المتهمين يدعى جمال الماجري قبل استنطاقه وعند الاحتفاظ به.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد أجلت مساء الثلاثاء قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد، أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين، إلى جلسة يوم 19 جوان 2018، ورفض جميع مطالب الإفراج عن المتهمين.
يذكر أنّ هيئة الدفاع قد تمسّكت بطلب التأخير إلى حين استكمال الملف والبت في الجزء الثاني منه المتعلّق بالمتهمين الفارين والمنشور أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، إضافة إلى سماع الإطارات الأمنية السابقة وأيضا علي العريض (وزير الداخلية الأسبق).
أجّلت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس أمس الخميس، النظر الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد والمتعلّق بالمتهمين بحالة فرار، إلى 29 مارس القادم، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع المحامي نزار السنوسي.
وأوضح السنوسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أنّ دائرة الإتهام طالبت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس بضرورة مدّها بالقرص المضغوط الذي يحتوي اعترافات المتهم عامر البلعزي الذي قام بإلقاء المسدسات المستعملة في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي بالبحر، مبيّنا أنّ هذا القرص غير موجود .
وأضاف في هذا الصدد أنّ هيئة الدفاع بدورها قد تقدّمت بجملة من الطلبات التي تستوجب ضرورة وجود هذا القرص المضغوط من بينها الاستظهار به واستنطاق وزير الداخلية الأسبق علي العريّض بخصوص لقاء سرّي جمعه بأحد المتهمين يدعى جمال الماجري قبل استنطاقه وعند الاحتفاظ به.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد أجلت مساء الثلاثاء قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد، أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين، إلى جلسة يوم 19 جوان 2018، ورفض جميع مطالب الإفراج عن المتهمين.
يذكر أنّ هيئة الدفاع قد تمسّكت بطلب التأخير إلى حين استكمال الملف والبت في الجزء الثاني منه المتعلّق بالمتهمين الفارين والمنشور أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، إضافة إلى سماع الإطارات الأمنية السابقة وأيضا علي العريض (وزير الداخلية الأسبق).
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018