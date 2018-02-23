ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية على الفايسبوك انه بناء على معلومات، تمكّنت فجر يوم 23 فيفري 2018 الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة من إحباط عمليّة تهريب كميّة من مخدّر "الهيروين" بجهة سوسة وضبط إمرأة عمرها 27 سنة إثر عودتها من الخارج.

بالتحرّي معها إعترفت بتهريبها لعدد من الكبسولات تحتوي على المخدّرات. وبعرضها على الفحص الطبي بواسطة الأشعّة بإحدى المؤسسات الصحية العمومية تمّ إستخراج الكبسولات التي تبيّن أن عددها 07 تزن 200 غرام من مخدّر "الهيروين".

تمّ الإحتفاظ بها وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانها.